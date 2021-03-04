Кадыров попросил у ФБР $250 тысяч наличными за информацию о Пригожине

09:15 4.03.2021

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов предоставить информацию о местоположении бизнесмена Евгения Пригожина, за обозначенное ранее ФБР вознагрождение в размере 250 тысяч долларов.

Об этом Кадыров с иронией написал в своем Телеграм-канале. "Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном", - написал он.

Кадыров пояснил, что готов получить означенную премию в виде наличных. "Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте - не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут", - отметил Кадыров, подчеркнув, что после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина.

"В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю", - добавил глава Чечни.

Ранее компания Пригожина "Конкрод" опубликовала адрес бизнесмена, также попросив у ФБР выплатить обещанное вознаграждение.

Ранее ФБР на своей странице в Твиттере опубликовал объявление о розыске российских граждан по делу о вмешательстве в выборы 2016 года. В списке есть и Пригожин.