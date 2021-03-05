Рособрнадзор планирует ввести цифровое портфолио школьников

09:46 5.03.2021

Рособрнадзор рассматривает возможность создания и ведения цифрового протфолио школьника, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

По его словам, там будут фиксироваться дотижения учащегося, такие как результаты всероссийских проверочных работ, олимпиад, успехи во внеучебной деятельности.

Музаев отметил, что фиксировать достижения учеников будет возможно с четвертого класса. "Это будет такая копилка для каждого ребенка. Это копилка положительных вещей, в том числе успехов во внеучебной деятельности, спортивных достижений, участия в волонтерстве", - пояснил он.

Достижения, указываемые в данных портфолио, смогут фиксироваться только организациями, оценка которых заслуживает доверия и которые будут включены в специальный федеральный перечень.

Музаев ранее говорил о том, что система отбора абитуриентов в вузы может измениться с появлением цифрового портфолио школьника, что позволит отказаться от проведения экзаменов в привычной форме. Однако полный отказ от ЕГЭ не рассматривается.