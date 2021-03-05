Рособрнадзор планирует ввести цифровое портфолио школьников
Рособрнадзор рассматривает возможность создания и ведения цифрового протфолио школьника, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
По его словам, там будут фиксироваться дотижения учащегося, такие как результаты всероссийских проверочных работ, олимпиад, успехи во внеучебной деятельности.
Музаев отметил, что фиксировать достижения учеников будет возможно с четвертого класса. "Это будет такая копилка для каждого ребенка. Это копилка положительных вещей, в том числе успехов во внеучебной деятельности, спортивных достижений, участия в волонтерстве", - пояснил он.
Достижения, указываемые в данных портфолио, смогут фиксироваться только организациями, оценка которых заслуживает доверия и которые будут включены в специальный федеральный перечень.
Музаев ранее говорил о том, что система отбора абитуриентов в вузы может измениться с появлением цифрового портфолио школьника, что позволит отказаться от проведения экзаменов в привычной форме. Однако полный отказ от ЕГЭ не рассматривается.
Комментарии читателей Оставить комментарий
иными словами, на ребенка будет вестись полицейское Досье.
и все Промолчат по этому поводу...?!
ну и кончено, Это часть Западной программы по слому существующей системы образования и замене ее тн "соучастием в будущих доходах" в обмен на "образование".
если вы не согласитесь на соучастие - образование вам получить НЕ Разрешат.
правительство рф выступает в роли иностранного агента Американских Левых-либералов..
Кто конкретно из граждан рф требовал Такие "реформы"...?
никто.
Рособрнадзор рассматривает возможность создания и ведения цифрового протфолио школьника,
\\\\\\\\\\\
Портфилио. Цифровизация. Крипто-троцкисты во власти изощряются в своей пропаганде, создают илюзию движения и развития. Во всем бравада и показуха. Выдают желаемое за действительное, искадают статистику. И все это при 0% процентах экономического роста, подавления всякой оппозиции, аресты по надуманным основаниям(Навальный, Платошкин, Бондаренко,...). Хамелеоны.
.
вы еще не привыкли, что право граждан - ничто, хотелки государства - все?
гражданин не человек. у гражданина нет прав есть обязанности)