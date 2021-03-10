Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных им учреждениях, пишет "Интерфакс".
Согласно документу, операторы связи обязаны оказывать содействие руководству учреждений исправительной системы и прекращать обслуживание абонентских номеров, незаконно использующихся на территории колоний и СИЗО.
По письменному решению руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится изолятор или учреждение, блокировке подлежат номера как физических, так и юридических лиц. Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство РФ.
Отмечается, что ежегодно в учреждениях ФСИН в России изымается более 5 тысяч мобильных телефонов. Чаще всего они используются осужденными или подозреваемыми для совершения преступлений, в том числе мошеннического характера. При этом способы доставки мобильников в тюрьмы становятся все более и более изобретательными, для этого даже используют беспилотники и "арбалетные устройства".
"ФСИН России располагает информацией, что средства мобильной связи используются для оказания давления на свидетелей, организации координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях", - отмечают авторы законопроекта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
....Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных им учреждениях...
А, разве раньше не руководство ФСИН определяло, с какими операторами связи им заключать договора, на оказание телекоммуникационных услуг связи и определяло в этих своих договорах с нимии кому и сколько и кому этих телефонных номеров полагается?
А, Разве раньше в этих договорах не был определен порядок блокировки этих номеров?
Ну, разве это не идиотизм, если ныне этим стал занимается Путин-блокировать номера операторов связи в колониях?
Тренеруется на заключённых, чтобы реализовать тотальные запреты, для тех, кто ещё на свободе.
Звонят из мест не столь отдаленных, представляются службой безопасности банка.
Дело к выборам,а всех "незакроешь"....
Мог бы и подсказать старшим товарищам,чего скромничал?