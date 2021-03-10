Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО

07:55 10.03.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) инициировать блокировку номеров мобильной связи в подведомственных им учреждениях, пишет "Интерфакс".

Согласно документу, операторы связи обязаны оказывать содействие руководству учреждений исправительной системы и прекращать обслуживание абонентских номеров, незаконно использующихся на территории колоний и СИЗО.

По письменному решению руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится изолятор или учреждение, блокировке подлежат номера как физических, так и юридических лиц. Порядок взаимодействия ФСИН и операторов определит правительство РФ.

Отмечается, что ежегодно в учреждениях ФСИН в России изымается более 5 тысяч мобильных телефонов. Чаще всего они используются осужденными или подозреваемыми для совершения преступлений, в том числе мошеннического характера. При этом способы доставки мобильников в тюрьмы становятся все более и более изобретательными, для этого даже используют беспилотники и "арбалетные устройства".

"ФСИН России располагает информацией, что средства мобильной связи используются для оказания давления на свидетелей, организации координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях", - отмечают авторы законопроекта.