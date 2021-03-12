ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

14:13 12.03.2021

ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений. По словам директора службы Александра Калашникова, такая договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска.

В декабре 2020 года говорилось, что ФСИН изучает возможность принудительно направлять заключенных на работы по очистке Арктики от накопленного загрязнения и размещать там модульные бараки, напоминает "Интерфакс". Тогда начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН Елена Коробкова сообщала, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек, а в Архангельской области нужно разобрать 15 незаконных свалок.

"Таким образом, организациям, осуществляющим очистку арктической зоны, предлагается осуществить взаимовыгодное сотрудничество с ФСИН РФ по привлечению к таким работам осужденных к принудительным работам, - сказала тогда Коробкова. - Уголовно-исполнительная система заинтересована в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы".