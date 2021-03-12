ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики
ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений. По словам директора службы Александра Калашникова, такая договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска.
В декабре 2020 года говорилось, что ФСИН изучает возможность принудительно направлять заключенных на работы по очистке Арктики от накопленного загрязнения и размещать там модульные бараки, напоминает "Интерфакс". Тогда начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН Елена Коробкова сообщала, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек, а в Архангельской области нужно разобрать 15 незаконных свалок.
"Таким образом, организациям, осуществляющим очистку арктической зоны, предлагается осуществить взаимовыгодное сотрудничество с ФСИН РФ по привлечению к таким работам осужденных к принудительным работам, - сказала тогда Коробкова. - Уголовно-исполнительная система заинтересована в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как в СССР..две большие разницы , тама невидимые руки контрреволюции -рынка с гешефтмахерами и оборотнями расхитителями общенародной собственности и спекулянты -паразиты в основном перевоспитывались трудом а,теперь победители
в рыночных отношениях которых не судят ,сидятт все больше под охраной в своих дворцах на лазурных берегах да на яхтах с рыбками куршавелят предгставляя рабочие места прислуге ,когда ,трудящие им обеспечивают это своей пахатой да вчера ещё общими природными богатствами .
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Вам пустые бочки, а нам мед, и так будет всегда!!!
будут замерзать в снегах, чтобы друзья обнуленыша еще больше заработали на продаже газа и нефти в Азию.
граждане урки! солнечный Магадан приветствует своих вечных туристов! на этапе вас ожидают пешие прогулки по самым живописным местам нашего курортного края и ознакомительные маршруты на уборку самого южного берега Северного Ледовитого Океана! Спешите видеть,пока вы еще живы!
ПС человек,это такая скотина,которая за свои преступления может бояться только одного-смерти,быстрой и неотвратимой!
«Я не знаю, насколько это намерение ФСИН согласуется с законом. Но при поверхностном рассмотрении мне это очень сильно не нравится. Потому что это очень тяжелая зона. Можно предположить, что работа там очень сильно вредна для здоровья заключенных, — сказал Сванидзе. — Это уже сильное ужесточение наказания. Напоминает каторгу или тяжелые работы в сталинских лагерях».
Испугался, как бы не попасть.