ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики

© KM.RU, Александра Воздвиженская

ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений. По словам директора службы Александра Калашникова, такая договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска.

В декабре 2020 года говорилось, что ФСИН изучает возможность принудительно направлять заключенных на работы по очистке Арктики от накопленного загрязнения и размещать там модульные бараки, напоминает "Интерфакс". Тогда начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН Елена Коробкова сообщала, что администрация Норильска выделила помещение для создания исправительного центра на 56 человек, а в Архангельской области нужно разобрать 15 незаконных свалок.

"Таким образом, организациям, осуществляющим очистку арктической зоны, предлагается осуществить взаимовыгодное сотрудничество с ФСИН РФ по привлечению к таким работам осужденных к принудительным работам, - сказала тогда Коробкова. - Уголовно-исполнительная система заинтересована в расширении использования труда осужденных к принудительным работам и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.03.2021, 22:51
    Гость: тд

    Как в СССР..две большие разницы , тама невидимые руки контрреволюции -рынка с гешефтмахерами и оборотнями расхитителями общенародной собственности и спекулянты -паразиты в основном перевоспитывались трудом а,теперь победители
    в рыночных отношениях которых не судят ,сидятт все больше под охраной в своих дворцах на лазурных берегах да на яхтах с рыбками куршавелят предгставляя рабочие места прислуге ,когда ,трудящие им обеспечивают это своей пахатой да вчера ещё общими природными богатствами .

    .

  3. 12.03.2021, 22:24
    Гость: Невольники-рабы

    будут замерзать в снегах, чтобы друзья обнуленыша еще больше заработали на продаже газа и нефти в Азию.

  4. 12.03.2021, 21:16
    Гость: ONE

    граждане урки! солнечный Магадан приветствует своих вечных туристов! на этапе вас ожидают пешие прогулки по самым живописным местам нашего курортного края и ознакомительные маршруты на уборку самого южного берега Северного Ледовитого Океана! Спешите видеть,пока вы еще живы!
    ПС человек,это такая скотина,которая за свои преступления может бояться только одного-смерти,быстрой и неотвратимой!

  5. 12.03.2021, 20:30
    Гость: Путник

    «Я не знаю, насколько это намерение ФСИН согласуется с законом. Но при поверхностном рассмотрении мне это очень сильно не нравится. Потому что это очень тяжелая зона. Можно предположить, что работа там очень сильно вредна для здоровья заключенных, — сказал Сванидзе. — Это уже сильное ужесточение наказания. Напоминает каторгу или тяжелые работы в сталинских лагерях».

    Испугался, как бы не попасть.

Все комментарии (32)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
В МВД Украины пригрозили сокрушить Россию за Донбасс
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Wallyscar iris
Автопром СНГ и Африки, в чем сходства и различия?
Избранное
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы
Ужимки и прыжки: киевский режим не собирается прекращать войну и выполнять Минские соглашения
Цифропремьер Мишустин отменил СанПиНы, защищающие детей и ограничивающие применение электронных технологий
«Берегите свою ДНК! В интересах общества отправку биоматериалов за границу надо запретить»
Ковид все спишет: смерть 13-ти больных из-за недостатка кислорода пытаются замолчать
Проделки мрачного клоуна на подтанцовке: странные санкции Киева и обострение в Донбассе
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Счастливый романтик Леонид Бичевин
Преимущества и недостатки блоков из арболита по мнению экспертов и владельцев домов
Как развивать пунктуальность и ответственность?
Валерия: «Истинная красота – в глазах человека!»