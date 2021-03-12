Киев утвердил стратегию по «деоккупации» Крыма

07:55 12.03.2021

Власти Украины разработали стратегию "возвращения" Крыма, ее озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Первым шагом, по словам Кулебы, станет "стратегия деоккупации", принятая ранее Советом национальной безопасности и обороны. Вторым "китом" возвращения Крыма, считает он, будет "объединение усилий стран-союзников" в рамках неофициального форума "Крымская платформа", запланированного на 23 августа текущего года. На форум Украина пригласила ряд государств, в том числе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Канаду и США.

Третий "кит" — синергия — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.

По словам вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, данный план Украины является частью спланированной по "наущению западных кураторов" провокации, пишет РИА Новости.

Он выразил надежду, что у Европы и Турции, которых, по его словам, "активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией", сработает чувство самосохранения.

"Хотя не исключено, что какое-то время эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения продолжится. Но когда огонь начнет разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве, и сам будет расхлебывать кашу, которую заварил. Об этой перспективе стоило бы, пока не поздно, подумать на Украине", - сказал постпред.