Киев утвердил стратегию по «деоккупации» Крыма
Власти Украины разработали стратегию "возвращения" Крыма, ее озвучил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Первым шагом, по словам Кулебы, станет "стратегия деоккупации", принятая ранее Советом национальной безопасности и обороны. Вторым "китом" возвращения Крыма, считает он, будет "объединение усилий стран-союзников" в рамках неофициального форума "Крымская платформа", запланированного на 23 августа текущего года. На форум Украина пригласила ряд государств, в том числе Турцию, Францию, Великобританию, Германию, Канаду и США.
Третий "кит" — синергия — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над полуостровом.
По словам вице-премьера правительства Крыма Георгия Мурадова, данный план Украины является частью спланированной по "наущению западных кураторов" провокации, пишет РИА Новости.
Он выразил надежду, что у Европы и Турции, которых, по его словам, "активно зазывают поучаствовать в столкновении с Россией", сработает чувство самосохранения.
"Хотя не исключено, что какое-то время эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения продолжится. Но когда огонь начнет разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве, и сам будет расхлебывать кашу, которую заварил. Об этой перспективе стоило бы, пока не поздно, подумать на Украине", - сказал постпред.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не боязно. Просто у нас умная голова. И она говорит, что нужно дать шанс и Еревану не только быть получателем российской протекции, но и самому продемонстрировать, что он может быть ценным союзником и партнером, и вносить свой посильный вклад в победу. Пусть Киев видит: "Весь мир с нами!" .
А зачем для поставки Искандеров ЛДНР нужен Пашинян?
Самим боязно?
С этим Крымом теперь весь мир носится. Покоя нет. Но пока нам визы дают, это непроблемно. Просто не нужно подставляться. Если посещаешь Крым, чтоб этого никто не мог доказать. Нам с мужем там всё равно делать нечего.
Предатели и иуды это те, кто воюет против своей страны, Робик. Это шоб ты знал.
Все равно придется эту каструльную свору "принуждать к миру" посредством стратегических "принудителей".
Заодно и их поганым Хозяевам будет урок на ближайшее будущее.
Так что пусть квакают что угодно,с ними все ясно и понятно.