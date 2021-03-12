Кремль заявил о подготовке Западом информатаки на «Спутник V»
На Западе готовят сценарий информационной атаки на российскую вакцину «Спутник V», которая должна включать инсценировку массовой гибели людей якобы в результате использования препарата.
Об этом сообщают государственные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылками на высокопоставленный источник в Кремле.
По информации источника, Вашингтон готовит атаку через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и такие медиаструктуры, как «Би-би-си», Reuters, Internews.
В рамках информатаки планируется подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наверное, ты невнимательно следишь за отношениями между Россией и Евросоюзом.
Лавров вашему Баррелю ясно дал понять, что контакты с брюссельской бюрократией будут сведены к минимуму до тех пор, пока она не поумнеет. России проще договариваться с каждой страной Евросоюза по отдельности, чем с вашим дурным колхозом целиком, где каждый скотник считает себя председателем.
И почему ты решил, что это мы должны заботиться, чтобы Европе хватило вакцин? Вам надо, вы и шорохайтесь. Над нами не каплет. Рынок большой, найдём кому спутник продать и без Европы.
Что касается подвохов и ваших СМИ, то набери в поисковике что-нибудь типа "топ самых диких западных фейков о России". Узнаешь много интересного, заодно поржешь, если не совсем утратил чувство юмора от вашей жизни невеселой.
но ВОЗ еще не зарегистрировал Спутник Почему-да потому что это хвалебное снадобье еще не прошло положенные испытания ЕС российскую вакцину НЕ регистрировал Не надо ля-ля
рядом ходят. А лживая насквозь пиндосятина только около сатаны трется.
по мокрым делам решил нанести упреждающий удар по партнёрам, обвинив их в смертях от вакцинки, состряпанной на коленке за недельку.
Разве мало инсценировок Запад подготовил???
Например, в Сирии, якобы, от химических атак, поражались и гибли люди, а "Белые каски" их "обнаруживали и спасали"....
Много раз доказано, что это ПОСТАНОВКИ!
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А, высадка американцев на Луну?
Уже давно все поняли, что это постановка Голливуда!
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Сейчас, когда вопрос о вакцинах это не только престиж, но и огромные миллиарды долларов, западные толстосумы ( и на только Западные!) готовы на ВСЕ.
В России тоже "вакцинаторов" хватает!