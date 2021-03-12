Кремль заявил о подготовке Западом информатаки на «Спутник V»

17:06 12.03.2021

На Западе готовят сценарий информационной атаки на российскую вакцину «Спутник V», которая должна включать инсценировку массовой гибели людей якобы в результате использования препарата.

Об этом сообщают государственные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылками на высокопоставленный источник в Кремле.

По информации источника, Вашингтон готовит атаку через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и такие медиаструктуры, как «Би-би-си», Reuters, Internews.

В рамках информатаки планируется подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей.