Кремль заявил о подготовке Западом информатаки на «Спутник V»

Вакцинация

На Западе готовят сценарий информационной атаки на российскую вакцину «Спутник V», которая должна включать инсценировку массовой гибели людей якобы в результате использования препарата.

Об этом сообщают государственные агентства РИА Новости и ТАСС со ссылками на высокопоставленный источник в Кремле.

По информации источника, Вашингтон готовит атаку через подконтрольные неправительственные организации (Агентство США по международному развитию, Фонд Сороса, Фонд «Томсон Рейтер») и такие медиаструктуры, как «Би-би-си», Reuters, Internews. 

В рамках информатаки планируется подкреплять продвигаемые тезисы о «неэффективности и опасности вакцины» инсценировкой массовой гибели людей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.03.2021, 21:14
    Гость: иван з.

    Наверное, ты невнимательно следишь за отношениями между Россией и Евросоюзом.
    Лавров вашему Баррелю ясно дал понять, что контакты с брюссельской бюрократией будут сведены к минимуму до тех пор, пока она не поумнеет. России проще договариваться с каждой страной Евросоюза по отдельности, чем с вашим дурным колхозом целиком, где каждый скотник считает себя председателем.
    И почему ты решил, что это мы должны заботиться, чтобы Европе хватило вакцин? Вам надо, вы и шорохайтесь. Над нами не каплет. Рынок большой, найдём кому спутник продать и без Европы.
    Что касается подвохов и ваших СМИ, то набери в поисковике что-нибудь типа "топ самых диких западных фейков о России". Узнаешь много интересного, заодно поржешь, если не совсем утратил чувство юмора от вашей жизни невеселой.

  2. 12.03.2021, 20:16
    Гость: врете

    но ВОЗ еще не зарегистрировал Спутник Почему-да потому что это хвалебное снадобье еще не прошло положенные испытания ЕС российскую вакцину НЕ регистрировал Не надо ля-ля

  3. 12.03.2021, 20:01
    Гость: Правда и истина России

    рядом ходят. А лживая насквозь пиндосятина только около сатаны трется.

  4. 12.03.2021, 19:55
    Гость: Наш главный спец

    по мокрым делам решил нанести упреждающий удар по партнёрам, обвинив их в смертях от вакцинки, состряпанной на коленке за недельку.

  5. 12.03.2021, 19:30
    Гость: Голливуд постарается! )))

    Разве мало инсценировок Запад подготовил???
    Например, в Сирии, якобы, от химических атак, поражались и гибли люди, а "Белые каски" их "обнаруживали и спасали"....
    Много раз доказано, что это ПОСТАНОВКИ!
    /
    А, высадка американцев на Луну?
    Уже давно все поняли, что это постановка Голливуда!
    /
    Сейчас, когда вопрос о вакцинах это не только престиж, но и огромные миллиарды долларов, западные толстосумы ( и на только Западные!) готовы на ВСЕ.
    В России тоже "вакцинаторов" хватает!

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