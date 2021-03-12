Детей хотят отправлять в центры временного содержания по просьбе родителей

15:40 12.03.2021

Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что Минпросвещения РФ предлагает помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей.

«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а, может быть, [и] по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», - цитирует ТАСС слова Грибова.

Грибов считает, что иногда родители не знают, что делать с ребенком, и такое решение могло бы стать выходом для них.

«По инициативе родителей, если они обращаются за помощью <...>, может быть, наставить на правильный путь ребенка, как-то вытащить из ситуации, в которую попадают дети, в зависимость от общества, от коллектива, от тех групп детей, которые оказывают плохое влияние. Мне кажется, можно было бы такой инструментарий использовать. Но для этого требуется [внести] изменения в законодательство», - сказал Грибов.