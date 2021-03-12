Детей хотят отправлять в центры временного содержания по просьбе родителей
Замминистра просвещения Денис Грибов рассказал, что Минпросвещения РФ предлагает помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей.
«Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а, может быть, [и] по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует», - цитирует ТАСС слова Грибова.
Грибов считает, что иногда родители не знают, что делать с ребенком, и такое решение могло бы стать выходом для них.
«По инициативе родителей, если они обращаются за помощью <...>, может быть, наставить на правильный путь ребенка, как-то вытащить из ситуации, в которую попадают дети, в зависимость от общества, от коллектива, от тех групп детей, которые оказывают плохое влияние. Мне кажется, можно было бы такой инструментарий использовать. Но для этого требуется [внести] изменения в законодательство», - сказал Грибов.
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Посадил дед Репку. А Репка вышел и посадил деда на пику.
Такая вот история. И в Минпросвещения РФ хотят чтоб таких историй было больше.
"фашист"
Я бы на недельку некоторых в лагерь строгого режима помещал. Дабы знали, что их может ждать. И да, родители воспитывают, однако большую часть времени лети проводят не м родителями. И тут им так мозги засирают, что иногда только жёсткие меры помогут.
А есть уверенность в том, что несовершеннолетние, помещенные в такие центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей по инициативе родителей, выйдут оттуда перевоспитавшимися, а не махровыми уголовниками ? И не забудут то "добро", которое им родители сделали.
зачем такие люди обществу?