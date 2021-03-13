Роскосмос представил ракету «Союз-2» в новой цветовой гамме

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для неё дизайне. Она будет окрашена в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания.

Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ в г. Москве, сообщается на сайте госкорпорации. Он окрашен в белый цвет, белой ракета при пуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракета-носителе «Восток» 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий  Гагарин.

Фото: Роскосмос

Обычно серые окантовки, по идее компании «Главкосмос Пусковые Услуги» (компания-оператор Госкорпорации «Роскосмос» по коммерческим пусковым программам), заменят на корпоративный ярко-синий цвет, присущий её основной символике, а также используемый в фирменном стиле Госкорпорации. Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит «стандартный» белый цвет. В остальном — оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека — вместо традиционно серого он тоже станет синим.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.03.2021, 17:36
    Гость: Stalker

    И это все "достижения" Роскоммоса ? Тогда почему бы ракету в гжель не разрисовать ? Или под матрешку ? В общем, откровенной фигней они там занимаются вместо реальных дел. Лишнее доказательство того, какие бездари во главе его стоят.

  4. 13.03.2021, 17:14
    Гость: Шило

    Дело не в раскраске, дело в нормальной функциональности оакеты!
    Жаль, что Роскосмос, по детски смотри смотрит на взрослую проблему.
    Такое ощущение, что денег у них осталось, только на карандаши!

  5. 13.03.2021, 16:47
    Гость: Виктор

    Вот я думаю, а Маск меняет цвет своих фейерверков, взорвав уже 10 консервных банок Старшип? А то публике наскучит однообразие и Илона начнут бить, возможно, ногами!

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