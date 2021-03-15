Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%

18:01 15.03.2021

Оптовая цена на сахар у крупнейшего производителя в РФ «Русагро» взлетела в четвертом квартале 2020 года на 78% в годовом выражении (с 21,9 до 39,2 рубля за килограмм). Это следует из отчета компании.

Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в прошлом году и пандемии коронавируса, следует из документа. Средняя цена сахарной свеклы выросла в прошлом году вдвое — с 1,6 до 3,4 руб. за 1 кг. В то же время выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году «Русагро» продала 812 тыс. т, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52%, до 142 тыс. т.

Падение продаж в четвертом квартале, вызванное сокращением производства и ограниченными мощностями для хранения, было «в существенной мере компенсировано ростом цены реализации», констатирует компания. «Русагро» произвела в прошлом году 764 тыс. т, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Ранее СМИ писали, что темпы роста цен на сахар в стране оказались в три раза быстрее, чем на мировом рынке. В январе 221 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось после заморозки цен.