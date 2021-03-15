Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%

Фото с сайта pixabay.com

Оптовая цена на сахар у крупнейшего производителя в РФ «Русагро» взлетела в четвертом квартале 2020 года на 78% в годовом выражении (с 21,9 до 39,2 рубля за килограмм). Это следует из отчета компании.

Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в прошлом году и пандемии коронавируса, следует из документа. Средняя цена сахарной свеклы выросла в прошлом году вдвое — с 1,6 до 3,4 руб. за 1 кг. В то же время выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году «Русагро» продала 812 тыс. т, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52%, до 142 тыс. т.

Падение продаж в четвертом квартале, вызванное сокращением производства и ограниченными мощностями для хранения, было «в существенной мере компенсировано ростом цены реализации», констатирует компания. «Русагро» произвела в прошлом году 764 тыс. т, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Ранее СМИ писали, что темпы роста цен на сахар в стране оказались в три раза быстрее, чем на мировом рынке. В январе 221 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось после заморозки цен.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2021, 00:45
    Гость: Андрей Хабаровский

    Отправить весь наш дэкономический блок правительства кого в Колумбию, кого в Афганистан То там наркоту выращивать станет невыгодно.Вот вам простейший способ борьбы с наркотой.

  2. 15.03.2021, 23:16
    Гость: А

    наркота еще дешевле.
    Для успокоения почтеннейшей публики.
    А то, ведь, протрезвеют, считать начнут, удивятся.

  3. 15.03.2021, 23:14
    Гость: У нас в Калифорнии

    "Ехал Ваня на Урал,
    В Калифорнию попал...
    Вот какой рассеянный
    Муж Софьи Моисеевны!" (с)

  4. 15.03.2021, 22:26
    Гость: тд

    Вам это ,кому?И когда Куба торговала( брала в долг) с кем либо в долларах?Она под штатовском санкциями с рождения и не имеет права на пользование долларами.

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