Один из крупнейших поставщиков сахара заявил о росте оптовых цен на 78%
Оптовая цена на сахар у крупнейшего производителя в РФ «Русагро» взлетела в четвертом квартале 2020 года на 78% в годовом выражении (с 21,9 до 39,2 рубля за килограмм). Это следует из отчета компании.
Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в прошлом году и пандемии коронавируса, следует из документа. Средняя цена сахарной свеклы выросла в прошлом году вдвое — с 1,6 до 3,4 руб. за 1 кг. В то же время выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году «Русагро» продала 812 тыс. т, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52%, до 142 тыс. т.
Падение продаж в четвертом квартале, вызванное сокращением производства и ограниченными мощностями для хранения, было «в существенной мере компенсировано ростом цены реализации», констатирует компания. «Русагро» произвела в прошлом году 764 тыс. т, что на 12% меньше, чем годом ранее.
Ранее СМИ писали, что темпы роста цен на сахар в стране оказались в три раза быстрее, чем на мировом рынке. В январе 221 года производство сахара, подсолнечного масла и сопутствующих им продуктов в России обвалилось после заморозки цен.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Отправить весь наш дэкономический блок правительства кого в Колумбию, кого в Афганистан То там наркоту выращивать станет невыгодно.Вот вам простейший способ борьбы с наркотой.
наркота еще дешевле.
Для успокоения почтеннейшей публики.
А то, ведь, протрезвеют, считать начнут, удивятся.
"Ехал Ваня на Урал,
В Калифорнию попал...
Вот какой рассеянный
Муж Софьи Моисеевны!" (с)
Вам это ,кому?И когда Куба торговала( брала в долг) с кем либо в долларах?Она под штатовском санкциями с рождения и не имеет права на пользование долларами.
То то крымчане уже кое где бунтуют поняли что ,ваш а не их .