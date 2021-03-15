Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля
Производители гаджетов с 1 июля этого года обязаны предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик. Какой именно — власти определят позднее, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», — сообщил представитель министерства.
Как пояснили в ведомстве, категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (Smart TV, ноутбуки, ПК и смартфоны) прописаны в соответствующем постановлении кабмина, дополнять или изменять имеющиеся категории не будут.
В министерстве также сообщили, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие отечественный цифровых продуктов.
«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — пояснили в Минцифры.
Ранее российские власти утвердили перечень программ для предустановки на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся» и прочее.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не все сразу, интернет тоже сначала блокировали только из-за трех причин, а сейчас блокируют по любому неудовольствию госконтор.
Коль то не тайна, где вы узнали такую ахинею??
заметим, никто даже не заикается о том, что человек Заплативший 100% за телефон не имеет права решать что он хочет иметь на своем телефоне, а что Нет..
вы оплачиваете товар ктороый за вами организует слежку и при этом не имеете прав на полный доступ к нему!!!
по сути, эрефейские сторонники концлагеря ничем не отличаются от американских.
они Сами хтотят Вам Диктовать что должно у вас стоять на компьютере..
кстати о тн "свободе" и "демократии" в сша которые и ввели этот абсурд.
в сша есть закон который навязывает Это положение.
за то что вы например заблокируете каким-то образом "предустановленные" программы - вам грозит 7 лет тюрьмы.
такой вот "свободный рынок" с "правами" человека.
Забыли телефон к этому всему сделать. Надо обязать зарубежных автопроизводителеи, по умолчанию, иконки на торпеду вклеивать.
Кстати да. Ещё в контакте. А ОС есть наша, Линукс - Альт. И непонятно, почему заткнулся РУТУБ, который был в разы популярнее Ютуба. И где энциклопедия Кирилла и Мефодия.которая была известнее чем Википедия.