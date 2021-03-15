Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля

Фото с сайта twitter.com

Производители гаджетов с 1 июля этого года обязаны предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик. Какой именно — власти определят позднее, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», — сообщил представитель министерства.

Как пояснили в ведомстве, категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (Smart TV, ноутбуки, ПК и смартфоны) прописаны в соответствующем постановлении кабмина, дополнять или изменять имеющиеся категории не будут.

В министерстве также сообщили, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие отечественный цифровых продуктов.
«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — пояснили в Минцифры.

Ранее российские власти утвердили перечень программ для предустановки на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся» и прочее.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.03.2021, 15:16
    Гость: скоро

    не все сразу, интернет тоже сначала блокировали только из-за трех причин, а сейчас блокируют по любому неудовольствию госконтор.

  3. 15.03.2021, 14:35
    Гость: gvozd

    заметим, никто даже не заикается о том, что человек Заплативший 100% за телефон не имеет права решать что он хочет иметь на своем телефоне, а что Нет..
    вы оплачиваете товар ктороый за вами организует слежку и при этом не имеете прав на полный доступ к нему!!!
    по сути, эрефейские сторонники концлагеря ничем не отличаются от американских.
    они Сами хтотят Вам Диктовать что должно у вас стоять на компьютере..
    кстати о тн "свободе" и "демократии" в сша которые и ввели этот абсурд.
    в сша есть закон который навязывает Это положение.
    за то что вы например заблокируете каким-то образом "предустановленные" программы - вам грозит 7 лет тюрьмы.
    такой вот "свободный рынок" с "правами" человека.

  4. 15.03.2021, 14:33
    Гость: www

    Забыли телефон к этому всему сделать. Надо обязать зарубежных автопроизводителеи, по умолчанию, иконки на торпеду вклеивать.

  5. 15.03.2021, 13:51
    Гость: Иван Иваныч

    Кстати да. Ещё в контакте. А ОС есть наша, Линукс - Альт. И непонятно, почему заткнулся РУТУБ, который был в разы популярнее Ютуба. И где энциклопедия Кирилла и Мефодия.которая была известнее чем Википедия.

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