Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля

11:12 15.03.2021

Производители гаджетов с 1 июля этого года обязаны предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию российский поисковик. Какой именно — власти определят позднее, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», — сообщил представитель министерства.

Как пояснили в ведомстве, категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (Smart TV, ноутбуки, ПК и смартфоны) прописаны в соответствующем постановлении кабмина, дополнять или изменять имеющиеся категории не будут.

В министерстве также сообщили, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие отечественный цифровых продуктов.

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — пояснили в Минцифры.

Ранее российские власти утвердили перечень программ для предустановки на продаваемые в РФ смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. В частности, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся» и прочее.