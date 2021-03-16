Вице-премьер предложила запретить пластиковые трубочки и посуду

11:02 16.03.2021

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластик и трудноизвлемаемые материалы. Об этом зампред правительства сказала на форуме «Чистая страна» в Сколково, пишет РБК.

«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», — сказала Абрамченко.

По ее словам, данным вопросом нужно заниматься и это есть уже в практической работе кабмина.

К 2030 году правительство России намерено убрать из общей масса отходов 50% вторичных ресурсов. Это, в свою очередь, позволит «на 50% меньше захоранивать отходов», добавила Виктория Абрамченко.