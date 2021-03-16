Вице-премьер предложила запретить пластиковые трубочки и посуду

Фото с сайта agroinvestor.ru

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластик и трудноизвлемаемые материалы. Об этом зампред правительства сказала на форуме «Чистая страна» в Сколково, пишет РБК.

«Мы должны стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных ресурсов, перейти к раздельному накоплению ТКО. Мы должны с вами запрещать, нужно не бояться этого, применять, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», — сказала Абрамченко.

По ее словам, данным вопросом нужно заниматься и это есть уже в практической работе кабмина.

К 2030 году правительство России намерено убрать из общей масса отходов 50% вторичных ресурсов. Это, в свою очередь, позволит «на 50% меньше захоранивать отходов», добавила Виктория Абрамченко.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 16.03.2021, 14:42
    Гость: Макар

    Никаких проблем с оборудованием и производством. Закажи, и любую бутылку любой формы- на тебе. Подделывают фирменные дорогие бутылку без проблем.
    Будет кому выгодно, заставят молочников перейти на стеклотару.

Все комментарии (20)
Выбор читателей
Смех, слезы и Роскомнадзор
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
Вакцинация
Кремль заявил о подготовке Западом информатаки на «Спутник V»
России отказано в просьбе использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Избранное
Советы начинающим водителям
«У нашей группы спонтанно родилась песня «Бог покинул Украину»
Toyota Supra 2019: культ скорости
Как отремонтировать трещины в потолке?
Деньги всем и ни за что: спасет ли безусловный базовый доход человечество?
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
Зачем нужна резиновая краска
Почему Россия - правопреемник СССР - не отдает долги гражданам?
20 лет назад СССР прекратил свое существование
Почему СССР пугает либералов?
Ударим коллекторами по коммунальным неплатежам?