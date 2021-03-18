Путин поручил организовать разговор в прямом эфире с Байденом
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что готов в ближайшее время — «либо завтра, либо в понедельник» — провести переговоры с лидером США Джо Байденом.
«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.
Он добавил, что «прямо сейчас» даст соответствующее поручение МИД. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — подчеркнул российский президент.
«Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии: что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — цитирует президента РБК.
По его мнению, им с американским лидером есть что обсудить: двухсторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов, борьбу с пандемией.
17 марта, президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да».
Владимир Путин сегодня, комментируя это заявление, пожелал американскому президенту здоровья и ответил шутливой фразой «Кто как обзывается, тот так и называется».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прямая речь - это по мужски ! Правильное решение!
Уверен, что Бидон не ответит. Его не пускают даже на своем американском телевидении. Он запинается и не может даже прочесть то, что идет строкой перед его носом. Он больной человек и уже не способен правильно и адекватно оценивать и отвечать на сложные и даже простые вопросы.
Я думаю, что дни его сочтены.
"Голиаф с камешком" - интересно, я так никогда не думал.
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Но наверно вы правы, в итоге камешек достался Голиафу.
Круто однако. Прямая линия с Америкой! Пиндосы готовьте вопросы, пока я вашему трухлявому снадобье из мухоморов состряпаю.
Не, ну, явно пацан вырос и России ему уже мало, подавай ему всю Амэрику. Был просто местным дворовым фраерком, а тут так подфартило из грязи потащило в князи. Правильно говорят - не бывает худа без добра.
Может и нам повезёт - махнём наше шило на американское мыло.
Я реально офигел, ребята. Сетки всех программ сдвинуты, все обсуждают эту муть, сказанную выжившим из ума Байденом. Позорище! Все, чего достойна его реплика, это упоминание пословицы " собака лает- ветер носит".
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В итоге смотрю третий хоккей за сегодня. Вторую стадию play off. И что радует: командные скорости огромные, бегут как угорелые, тактически все интересные. Поражён Динамо, которое за счёт филигранный тактики вынесла СКА. Классная у нас в России спортивная жизнь. Если бы всякое фуфло не мешало, вроде "проблемы Байдена", вернее тех, кто раздувает из мухи слона.
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И всем советую смотреть КХЛ. Это путь к нирване.
"Путин поручил организовать разговор в прямом эфире с Байденом"
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Путин зря разошёлся, разговор не состоится - Байден не может нормально прочесть теле-строку, а уж свободно поговорить ...