"Путин поручил организовать разговор в прямом эфире с Байденом"

20:51 18.03.2021

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что готов в ближайшее время — «либо завтра, либо в понедельник» — провести переговоры с лидером США Джо Байденом.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.

Он добавил, что «прямо сейчас» даст соответствующее поручение МИД. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — подчеркнул российский президент.

«Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии: что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — цитирует президента РБК.

По его мнению, им с американским лидером есть что обсудить: двухсторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов, борьбу с пандемией.

17 марта, президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президент России является убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да».

Владимир Путин сегодня, комментируя это заявление, пожелал американскому президенту здоровья и ответил шутливой фразой «Кто как обзывается, тот так и называется».