Путин ответил на слова Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание Джо Байдена о себе. Президент США накануне в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно.

«Мы действительно с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток. Это первое. Если говорить пошире по этой теме, то во что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, когда оцениваем другие государства и народы, мы всегда, как будто смотримся в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. Вот вы знаете, я вспоминаю в детстве, когда во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется!" И это не случайно, это не просто детская поговорочка, не просто шутка. Смысл в этом психологический очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества, думаем, что он такой же, как мы, и из этого исходя, оцениваем, даем оценку вообще», - сказал российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине «очень плохими». По его мнению, Байден «однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого»

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2021, 00:39
    Гость: Кактонетак ребята

    Я согласен с фразой президента России. Вспомните, как Запад издевался над " кремлевскими выжившими из ума генсеками СССР. А теперь они получили все тоже самое. Трамп закидал красными MAGA шапочками всю америку, обобрал 75 миллионов американцев пожертвованиями на свою новую президентскую компанию, позорно продул ее , взялся за восстановление Америки и трусливо слинял из Белого дома во Флориду, где играет в гольф и мечтает о реванше. А новый посаженный, но не до конца замученный деменцией старец планирует новые войны, обзывается, теряет дар речи и сознания и грозит войной Северной Корее, Ирану и России хотя сам толком не знает зачем.

  2. 19.03.2021, 00:22
    Гость: Алевтина

    Больше похоже на договорную театрализованную "дуэль". Может Путин с Байденом так готовятся к выборам в Государственную Думу РФ?... В финале "дуэли" они сразятся на татами и выиграет,конечно,Путин. Ну,а народу что остается делать? Бежать на избирательные участки и голосовать за едросов...

  5. 18.03.2021, 23:58
    Гость: Титус

    Некоторым утончённым натурам больше нравится, когда ботинком по столу. А более грубым - чтобы мурашки под кожей - объявить тревогу о ядерном нападении. Но в случае любого варианта обе подлые натуры сливаются в своей ненависти к президенту и изрыгают новые потоки грязи. Причина - неважно, как президент ответит. Для них важно, чтобы Россию снести. Они предатели и холуи.

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