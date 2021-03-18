Путин ответил на слова Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»

19:08 18.03.2021

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание Джо Байдена о себе. Президент США накануне в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил утвердительно.

«Мы действительно с ним лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток. Это первое. Если говорить пошире по этой теме, то во что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, когда оцениваем другие государства и народы, мы всегда, как будто смотримся в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. Вот вы знаете, я вспоминаю в детстве, когда во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется!" И это не случайно, это не просто детская поговорочка, не просто шутка. Смысл в этом психологический очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества, думаем, что он такой же, как мы, и из этого исходя, оцениваем, даем оценку вообще», - сказал российский лидер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине «очень плохими». По его мнению, Байден «однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого»