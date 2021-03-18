В Кремле прокомментировали слова Байдена про Путина

Фото с сайта wikimedia.org

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Так пресс-секретарь прокомментировал интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента РФ «убийцей».

 «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — ответил Песков на вопрос «Коммерсанта» о высказывании Джо Байдена.

При этом представитель Кремля добавил, что не может сейчас сказать, будет ли Путин реагировать на слова Байдена. Отвечая на вопрос, не стоит ли окончательно отозвать посла в США, Песков рекомендовал обратиться в МИД.

«Давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений. Больше мне нечего добавить», — сказал он.

17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил: «Ага, да». После заявления президента США курс российского рубля упал, а фондовый рынок просел до минимума за три месяца.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 18.03.2021, 19:26
    Гость: Гость

    Однако знаем, что нагло и мерзко пошли на насильственную "украинизацию исторической Малороссии – Донбасса, Одессы, Харькова, Херсона, Николаева, ломая жизни и судьбы многих людей, не желавших превращаться из русских в украинцев (окраинцев)".

  5. 18.03.2021, 18:40
    Гость: Идиот

    Нет дыма без огня. Если байден так сказал значит у него есть какой-то компромат.да и источников информации у него не меньше, чем у вашего. Через СМИ нам пытаются внушить, что камень брошен не в вашего президента, а в народ. С чем я не соглашусь. Народу в целом по барабану. Недовольство высказыванием впервую очередь задело депутатов,политологов, пропагандистов СМИ, но последние работают за деньги, их можно понять.если из искры разгорится пламя то виноваты будут журналисты, как с той, так и с другой стороны,как то они очень рьяно взялись за это дело. С другой стороны ваш президент уже позаботился о своей невиновности, у него есть индульгенции и пожизненное место в сенате.

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