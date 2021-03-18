В Кремле прокомментировали слова Байдена про Путина

13:42 18.03.2021

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Так пресс-секретарь прокомментировал интервью Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента РФ «убийцей».

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», — ответил Песков на вопрос «Коммерсанта» о высказывании Джо Байдена.

При этом представитель Кремля добавил, что не может сейчас сказать, будет ли Путин реагировать на слова Байдена. Отвечая на вопрос, не стоит ли окончательно отозвать посла в США, Песков рекомендовал обратиться в МИД.

«Давайте будем точны в формулировках. Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений. Больше мне нечего добавить», — сказал он.

17 марта Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей, ответил: «Ага, да». После заявления президента США курс российского рубля упал, а фондовый рынок просел до минимума за три месяца.