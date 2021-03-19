Путин оставил Памфилову в ЦИКе по президентской квоте до 2026 года

19:05 19.03.2021

Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов Центризбикома.

В так называемую «президентскую пятерку» попали нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, главный советник управления внутренней политики президента Наталья Бударина и член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов.

При этом близкие к Кремлю источники РБК сообщили, что Памфилова сохранит свой пост председателя комиссии.

«Решения ЦИКа будут такими же, как и до этого, особенно это касается тех из них, которые имеют общественный резонанс, - заявил РБК политолог Алексей Макаркин. - Здесь конкретные фамилии особой роли не играют».