Путин оставил Памфилову в ЦИКе по президентской квоте до 2026 года

Путин и Памфилова

Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов Центризбикома.

В так называемую «президентскую пятерку» попали нынешний председатель ЦИК Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, главный советник управления внутренней политики президента Наталья Бударина и член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов.

При этом близкие к Кремлю источники РБК сообщили, что Памфилова сохранит свой пост председателя комиссии.

«Решения ЦИКа будут такими же, как и до этого, особенно это касается тех из них, которые имеют общественный резонанс, - заявил РБК политолог Алексей Макаркин. - Здесь конкретные фамилии особой роли не играют». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2021, 01:16
    Гость: Ваал

    Как говорил незабвенный Владимир Ильич, неважно как проголосуют, важно, как подсчитают. Поэтому умение подсчитывать ценится особенно высоко, что и было показано на примере высочайшего покровительства Эллочке Памфиловой.

  2. 20.03.2021, 00:39
    Гость: Меня терзают смутные сомнения

    Спиритические сеансы и пасы шкодливыми ручонками продолжатся до 2026 года?

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