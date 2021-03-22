Правительство намерено разрешить изымать деньги со счетов чиновников

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, предусматривающий возможность обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если поступившая сумма превышает доход госслужащего за три года.

В частности, предлагается распространить механизм контроля за расходами чиновников на их банковские счета. Если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, а также его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за 3 года, при этом «не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения» этих денег, сведения об этом должны поступить в органы прокуратуры, которая сможет обратиться в суд с иском об обращении данной суммы (если она превышает 10 тысяч рублей) в доход государства, сообщает РБК.

В настоящее время в доход государства можно взыскивать только регистрируемое имущество: земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства или ценные бумаги, законность которых чиновники не могут подтвердить. При этом в законодательстве отсутствуют правовые основания для изъятия денежных средств.

При этом отмечается, что и ранее суды обращали в доход государства денежные средства на счетах госслужащих, а также в наличной форме; юристы говорили о расширительном толковании норм закона о контроле за расходами чиновников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.03.2021, 01:05
    Гость: ?

    тот же полицай Захарченко хранил многомиллионную наличность в квартирах, оформленных на сестру и отца, одаривал деньгами,квартирами и машинами любовниц, может, учесть весь круг потреблянтов наворованных денег? помнится, родственники пытались вернуть часть изъятой наличности, результат попыток неизвестен, что подозрительно и подразумевает, что их попытки были частично вознаграждены

  2. 23.03.2021, 00:26
    Гость: Парацельс

    Главный набирает очки не по дням а по часам)
    В преддверии будущей войны идёт сплачивание народа)

  3. 23.03.2021, 00:10
    Гость: Макар

    Какая гадость...какая гадость, эта ваша заливнвя рыба! Очередная имитация деятельности. Чтоб на выборах голосовали веселее.

  4. 23.03.2021, 00:01
    Гость: Д.И. Фонвизин

    Взятки запрещать невозможно. Как решать дело даром, за одно свое жалованье?

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