Правительство намерено разрешить изымать деньги со счетов чиновников

22:49 22.03.2021

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, предусматривающий возможность обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если поступившая сумма превышает доход госслужащего за три года.

В частности, предлагается распространить механизм контроля за расходами чиновников на их банковские счета. Если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, а также его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за 3 года, при этом «не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения» этих денег, сведения об этом должны поступить в органы прокуратуры, которая сможет обратиться в суд с иском об обращении данной суммы (если она превышает 10 тысяч рублей) в доход государства, сообщает РБК.

В настоящее время в доход государства можно взыскивать только регистрируемое имущество: земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства или ценные бумаги, законность которых чиновники не могут подтвердить. При этом в законодательстве отсутствуют правовые основания для изъятия денежных средств.

При этом отмечается, что и ранее суды обращали в доход государства денежные средства на счетах госслужащих, а также в наличной форме; юристы говорили о расширительном толковании норм закона о контроле за расходами чиновников.