Правительство намерено разрешить изымать деньги со счетов чиновников
В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, предусматривающий возможность обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если поступившая сумма превышает доход госслужащего за три года.
В частности, предлагается распространить механизм контроля за расходами чиновников на их банковские счета. Если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, а также его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за 3 года, при этом «не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения» этих денег, сведения об этом должны поступить в органы прокуратуры, которая сможет обратиться в суд с иском об обращении данной суммы (если она превышает 10 тысяч рублей) в доход государства, сообщает РБК.
В настоящее время в доход государства можно взыскивать только регистрируемое имущество: земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства или ценные бумаги, законность которых чиновники не могут подтвердить. При этом в законодательстве отсутствуют правовые основания для изъятия денежных средств.
При этом отмечается, что и ранее суды обращали в доход государства денежные средства на счетах госслужащих, а также в наличной форме; юристы говорили о расширительном толковании норм закона о контроле за расходами чиновников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
тот же полицай Захарченко хранил многомиллионную наличность в квартирах, оформленных на сестру и отца, одаривал деньгами,квартирами и машинами любовниц, может, учесть весь круг потреблянтов наворованных денег? помнится, родственники пытались вернуть часть изъятой наличности, результат попыток неизвестен, что подозрительно и подразумевает, что их попытки были частично вознаграждены
Главный набирает очки не по дням а по часам)
В преддверии будущей войны идёт сплачивание народа)
Какая гадость...какая гадость, эта ваша заливнвя рыба! Очередная имитация деятельности. Чтоб на выборах голосовали веселее.
Взятки запрещать невозможно. Как решать дело даром, за одно свое жалованье?
установлен потолок доходов взяточников. Коррупция отныне узаконена.