Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги

© KM.RU, Алексей Белкин

Издатели предупредили россиян о риске резкого подорожания книг в стране из-за дефицита офсетной бумаги. Об этом пишет РБК со ссылкой на игроков рынка.

Цена книг может подскочить сразу на 20%. Проблема дефицита бумажной продукции возникла в России с февраля 2021 года, отмечают аналитики. Кроме издательств в трудной ситуации оказались и производители товаров, которым необходима бумажная или картонная упаковка. По мнению крупных игроков рынка, пиковых значений дефицит достигнет к лету текущего года.

В январе этого года импорт бумаги и картонных изделий в РФ сократился в натуральном выражении на 14,5% в годовом выражении, а в денежном — на 8%. Производители объясняют издательствам дефицит бумаги резко возросшим спросом и дефицитом компонентов.

Около 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт. Главными поставщиками этих товаров в страну раньше были Китай и Германия.

При этом Россия обладает 25% мировых запасов лесных ресурсов, что должно обеспечивать внутренний спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, отмечают в Союза предприятий печатной индустрии.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.03.2021, 20:00
    Гость: тд

    Дык неужели..хаотичная рыночная экономика все свои дефицита покрывает за счёт роста неудовлетворения потребностей широких масс трудящихся-спарадического но,системного роста цен чтобы,не исчезало предложение ,есть предложение товаров по недоступным ценам для значимого процента нуждающегося в нем значит буратины видят изобилие от невидимой руки и стабильно радуются полю чудес охраняя его от кощунцев . .

  5. 24.03.2021, 17:27
    Гость: Время Ч.

    Я читаю и много и своя библиотечка есть и скорее подарю свои книги городской библиотеке чем пойду их жечь. Вы наверно их собирали для интерьера, любили в советское время заставлять стенки собраниями сочинений, косили под интелегентов.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Ракеты на Кубе или выражение озабоченности МИД: возможный российский ответ Байдену
Путин ответил на слова Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадр из видео
Путин поручил организовать разговор в прямом эфире с Байденом
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть третья
Избранное
Митинги, прокатившиеся по стране, показали, что ужесточение законов и строгое наказание «за пластиковые стаканчики» дали обратный результат
Романтизм в музыке
«Из-за маски убить готовы»: полиция допустила произвол с задержанием нарушителя
Как приготовить курицу в духовке целиком?
Как справиться с бессонницей?
Советы начинающим водителям
Польза физической активности: почему важно поддерживать физическую активность, сидя дома
Плюсы и минусы бамбукового настила
«Пусть в Бурятии будет полный беспредел»: егерю грозит реальный срок за задержание браконьеров
Тренировки на дому: в чем преимущества и эффективны ли они?
Правила пользования льготным периодом