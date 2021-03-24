Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги
Издатели предупредили россиян о риске резкого подорожания книг в стране из-за дефицита офсетной бумаги. Об этом пишет РБК со ссылкой на игроков рынка.
Цена книг может подскочить сразу на 20%. Проблема дефицита бумажной продукции возникла в России с февраля 2021 года, отмечают аналитики. Кроме издательств в трудной ситуации оказались и производители товаров, которым необходима бумажная или картонная упаковка. По мнению крупных игроков рынка, пиковых значений дефицит достигнет к лету текущего года.
В январе этого года импорт бумаги и картонных изделий в РФ сократился в натуральном выражении на 14,5% в годовом выражении, а в денежном — на 8%. Производители объясняют издательствам дефицит бумаги резко возросшим спросом и дефицитом компонентов.
Около 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт. Главными поставщиками этих товаров в страну раньше были Китай и Германия.
При этом Россия обладает 25% мировых запасов лесных ресурсов, что должно обеспечивать внутренний спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, отмечают в Союза предприятий печатной индустрии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мозги у вас в дефиците, поэтому и все остальное в дефиците тоже.
Дык неужели..хаотичная рыночная экономика все свои дефицита покрывает за счёт роста неудовлетворения потребностей широких масс трудящихся-спарадического но,системного роста цен чтобы,не исчезало предложение ,есть предложение товаров по недоступным ценам для значимого процента нуждающегося в нем значит буратины видят изобилие от невидимой руки и стабильно радуются полю чудес охраняя его от кощунцев . .
это что-то по фашистски.
Туалетную из вторсырья делают, из макулатуры.
Я читаю и много и своя библиотечка есть и скорее подарю свои книги городской библиотеке чем пойду их жечь. Вы наверно их собирали для интерьера, любили в советское время заставлять стенки собраниями сочинений, косили под интелегентов.