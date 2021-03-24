Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги

14:48 24.03.2021

Издатели предупредили россиян о риске резкого подорожания книг в стране из-за дефицита офсетной бумаги. Об этом пишет РБК со ссылкой на игроков рынка.

Цена книг может подскочить сразу на 20%. Проблема дефицита бумажной продукции возникла в России с февраля 2021 года, отмечают аналитики. Кроме издательств в трудной ситуации оказались и производители товаров, которым необходима бумажная или картонная упаковка. По мнению крупных игроков рынка, пиковых значений дефицит достигнет к лету текущего года.

В январе этого года импорт бумаги и картонных изделий в РФ сократился в натуральном выражении на 14,5% в годовом выражении, а в денежном — на 8%. Производители объясняют издательствам дефицит бумаги резко возросшим спросом и дефицитом компонентов.

Около 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт. Главными поставщиками этих товаров в страну раньше были Китай и Германия.

При этом Россия обладает 25% мировых запасов лесных ресурсов, что должно обеспечивать внутренний спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, отмечают в Союза предприятий печатной индустрии.