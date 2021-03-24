На каком «Спутнике» Путин улетел от коронавируса

Название вакцины, которую выбрал президент, всячески скрывается. Хотя вроде бы зачем? Что скрыто за наконец-то случившейся вакцинацией президента

Президент России Владимир Путин привился. Наконец-таки. Естественно, российской вакциной. Ну не АстроЗенекой же какой-нибудь британо-шведской. И не американской от Джонсон-энд-Джонсон. Своей. Родной. Отечественного производства. Правда, пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщивший о самом знаменательном факте вакцинации первого лица государства, не сказал, какую именно из трех российских вакцин - «Спутник V» от Центра Гамалеи, питерскую (Центр имени Чумакова) «КовиВак» или «ЭпиВакКорону» от новосибирского «Вектора» - выбрал ВВП.

И это - самое интересное. Название вакцины, которую выбрал президент, всячески скрывается. Хотя вроде бы зачем?

«Спутник» как первая в мире зарегистрированная вакцина от ковид-19 используется уже девять месяцев и пошла уже в 56 стран мира с почти 2-миллиардным населением. Однако Путин делать прививку «Спутником» не спешил, ссылаясь на свой возраст. Явно лукавил, ведь разрешение использовать «Спутник» для вакцинирования людей в возрасте 60+ было дано Минздравом еще в декабре.

Опрошенные нами эксперты на условиях анонимности сообщили, что скорее всего президент ждал появления вакцины из питерского центра имени Чумакова и сделал прививку именно «КовиВаком». Как до этого - бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Дело вовсе не в питерском патриотизме Путина, хотя, возможно, и без этого нюанса не обошлось. Похоже, Путин, как и Онищенко, ждали именно чумаковскую вакцину как наиболее традиционную - она изготавливается на основе инактивированного (убитого) коронавируса, и некоторые считают, что воздействие «КовиВака» более мягкое по сравнению со «Спутником» или новосибирской «ЭпиВакКороной», вакцинами векторными и потому более «жесткими». И что риск побочных эффектов при использовании «КовиВака» потому ниже, что для возрастных пациентов очень важно.

Хотя, с другой стороны, по мнению некоторых специалистов, иммунный ответ организма и продолжительность иммунитета после использования «Спутника» сильнее и дольше - глава центра Гамалеи академик Гинцбург говорит о полутора и даже двух годах, тогда как создатели «КовиВака» осторожно прогнозируют полугодовый или в лучшем случае годичный иммунитет.

В такой ситуации понятно нежелание российской власти называть вакцину, которой воспользовался Путин. Если это не «Спутник», то ставятся под сомнения огромные усилия по его продвижению на мировом рынке.

Однако Дмитрий Песков еще добавил тумана, заявив, что Путин пока привился первым компонентом вакцины: «Да, это был первый укол. Соответственно, недельки через три - второй». Закавыка здесь в том, что, хотя все три российские вакцины двухкомпонентные, но разница между введением первого и второго компонента у «Спутника» и «ЭпиВакКороны» - 21 день (как раз те самые три недели, о которых говорит Песков), а вот у «КовиВака» - 14 дней. Так что история продолжает оставаться загадочной. В лучшем духе классических детективов…

Понятно, что прививка Путина - это символический жест, характерный для лидера большого и сильного государства. Мол, всё идет путем, вакцина полностью безопасна, раз сам президент воспользовался ей. Не без пропаганды, конечно, что, в общем-то, ясно. Но насколько такая пропаганда, а иначе и не скажешь, соответствует реальному положению дел в борьбе с пандемией?

Борьба со злой «ковидлой» стала общемировым трендом. Правда, некоторые страны откровенно «съезжают» с этой темы. Все смеялись над Белоруссией, где показатели смертности не столь высоки, как в главных «заправилах» Европы. Но общемировой ажиотаж остается: надо бороться с заразой любыми способами. Хотя и в Белоруссии вакцинация началась. И даже производство «Спутника» там организовали. Что тоже понятно - какое-никакое, а все-таки Союзное государство…

Вакцинация - это конечно спасение. Но и тут много вопросов. Если смотреть на мир более широко, то везде среди представителей главных элит мы увидим некоторое противоборство. Причем внутри их собственного сознания.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон привился на камеры. Понятно, что не российским «Спутником». Но всё равно - зачем? Не так давно переболел, должны быть антитела. Как говорится, опытный политик не пройдет мимо ребенка с цветами. Обязательно остановится, улыбнется. Или - даже поцелует в живот. Или - уколется. Тем более, что у британо-шведской АстроЗенеки проблемы. Как не поддержать в этой войне вакцин своих?

Сейчас публичный укол в дельтовидную мышцу - вместо поцелуя и совместного фото - это и уверенность в том, что все проблемы будут преодолены. Это как надежда.

Российский президент укололся и пошел. Здоровый и бескомпромиссный. Во вторник привился, в среду - на работу. Может, стоит следовать за ним? Куда и зачем - вопросы из области абстракции, что разрушают нашу действительность. Просто пойдем вперед, смело и не оглядываясь. Шприц, отметка в карте. И ты - достойный гражданин. Потому что и сам не заболеешь, и других не заразишь.

На этом фоне наши соседи выглядят вяло.

Вот президент Украины Владимир Зеленский импортной вакциной привился. После слов о собственном «незалежном» космосе шприц с европейским препаратом обнуляет весь пафос. Закатай, как говорится рукав, принимай в себя чужеродные формулы. А ведь предлагали хлопчикам свою вакцину, славянскую. Эх…

И понятно, что вакцина - это еще и гигантский фармацевтический рынок. Невиданный шанс заработать деньги. Хотя бы и просто на страхе. Сложно сказать, кто прав, жизнь покажет, но у современных вирусологов и эпидемиологов самые разные мнения на вакцинирование. Как говорится, где два философа, там три мнения. Вот одно из альтернативных.

Профессор, доктор медицинских наук, специалист по эпидемиологии Игорь Гундаров полагает, что к вопросу вакцинирования надо подходить с научной точки зрения:

- По сути дела вакцинация - орудие проигранной войны. Вспышка конкретного коронавируса прошла, но в следующем году будет другой штамм. Владимир Владимирович привился от коронавируса, но в следующем году надо прививаться от другого вируса. Или еще от какого другого. По науке вирусы мутируют каждые два месяца.

- То есть речь не о заболевании, а о панике вокруг него?

- Всё рассчитано на пиар. Вот нам говорят, что вакцина будет эффективной в течение двух лет. Но чтобы это подтвердить, нужны трехлетние исследования. Но нам говорят, что вакцина работает против чуть ли не пяти штаммов. Откуда такие выводы?

- Как я понимаю, влияют политические интересы?

- Для всех важно, чтобы их вакцина стала первой. Из болезни сделали какой-то политический символ. Мол, мы победили или не победили. Есть, конечно, и экономический аспект, за которым огромные деньги.