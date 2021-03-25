Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

09:20 25.03.2021

Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных банков 2021 года по версии журнала Forbes.

Как отмечает издание, в последний раз Сбербанк занимал первое место в этом рейтинге в 2017 году.

На втором месте рейтинга расположился Райффайзенбанк, занимавший в 2020 году первую строчку списка. Тройку лидеров замкнул Росбанк, сохранив свои позиции.

В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк".

Максимально надежными государственными банками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже. Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку рейтинга.

На последнем, сотом, месте оказался банк Национальный стандарт.

При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.

На первом этапе выбирались банки, исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию рейтингов, банки с одинаковым наивысшим рейтингом – в порядке убывания активов.