Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных банков 2021 года по версии журнала Forbes.

Как отмечает издание, в последний раз Сбербанк занимал первое место в этом рейтинге в 2017 году.

На втором месте рейтинга расположился Райффайзенбанк, занимавший в 2020 году первую строчку списка. Тройку лидеров замкнул Росбанк, сохранив свои позиции.

В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк".

Максимально надежными государственными банками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже. Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку рейтинга.

На последнем, сотом, месте оказался банк Национальный стандарт.

При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.

На первом этапе выбирались банки, исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию рейтингов, банки с одинаковым наивысшим рейтингом – в порядке убывания активов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.03.2021, 13:38
    Гость: Европеец

    Можете посылать почтой, заплатив тот же процент а можете посылать гонцами с конвертами - им надо дать на бензин или купить велосипед.
    Поражаюсь каким простым вещам вы там удивляетесь.

  2. 25.03.2021, 13:17
    Гость: Ну

    неужели "СрЁрбанк" российский банк???. Да и , вообще, есть ли сейчас российские банки?? За что кукушка хвалит петуха, за то что он без ума от всего кукушкина и приносит кукушке золотые яйца снимая банковскую дань со всех финансово оккупированных россиян. Уже ни одна организация не может выдать людям зарплату не заплатив банку процент от перечисляемых денежных средств.

  5. 25.03.2021, 11:17
    Гость: Европеец

    Стесняюсь спросить - как можно считать банк надёжным если оперирует с ненадёжной валютой ?
    Так можно и венесуэльские банки считать отличными.

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