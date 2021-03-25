Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Сбербанк занял первое место в рейтинге ста самых надежных банков 2021 года по версии журнала Forbes.
Как отмечает издание, в последний раз Сбербанк занимал первое место в этом рейтинге в 2017 году.
На втором месте рейтинга расположился Райффайзенбанк, занимавший в 2020 году первую строчку списка. Тройку лидеров замкнул Росбанк, сохранив свои позиции.
В десятку также вошли ИНГ Банк (Евразия), "Эйч-Эс-Би-Си Банк", "Бэнк оф Чайна", СЭБ Банк, "Чайна Констракшн Банк".
Максимально надежными государственными банками Forbes назвал занявший девятое место рейтинга ВТБ и Газпромбанк, расположившийся в списке на одну позицию ниже. Самым надежным частным банком остался Альфа-банк, занимающий 27-ю строчку рейтинга.
На последнем, сотом, месте оказался банк Национальный стандарт.
При составлении рейтинга учитывались данные аккредитованных в Центробанке международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.
На первом этапе выбирались банки, исходя из наличия рейтинга от любого из агентств. Внутри групп финансово-кредитные учреждения расположились по убыванию рейтингов, банки с одинаковым наивысшим рейтингом – в порядке убывания активов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Можете посылать почтой, заплатив тот же процент а можете посылать гонцами с конвертами - им надо дать на бензин или купить велосипед.
Поражаюсь каким простым вещам вы там удивляетесь.
неужели "СрЁрбанк" российский банк???. Да и , вообще, есть ли сейчас российские банки?? За что кукушка хвалит петуха, за то что он без ума от всего кукушкина и приносит кукушке золотые яйца снимая банковскую дань со всех финансово оккупированных россиян. Уже ни одна организация не может выдать людям зарплату не заплатив банку процент от перечисляемых денежных средств.
А чему удивляетесь ?
Что за русский банк такой?
Стесняюсь спросить - как можно считать банк надёжным если оперирует с ненадёжной валютой ?
Так можно и венесуэльские банки считать отличными.