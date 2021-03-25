Парады Победы пройдут в 28 городах России
Парады Победы пройдут в 28 городах России. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
В общей сложности в данных мероприятиях примет участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов.
По словам Шойгу, торжественные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 377 городах и населенных пунктах.
В Москве в Параде Победы примет участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны будут включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ФРГ, ГДР - это государства, а страны - Россия, Германия.
не всех, а кто этого заслужил.
воевали отец и тесть, деды с войны не вернулись.
Наверное будет красиво, но одна фанера на мавзолее делает все эту красоту какой-то смазанной и не естественной, лицемерной. Победа это дело рук тех кто строил и мавзолей и гостиницу "Россия" и множества памятников, заводов и всю страну. Многое то , что последовательно и успешно разрушается, разворовывается , перекачивается из страны , а что-то пакуется в гробы в крышки которых 30 лет вбиваются гвозди.
Господи, ну что ни за шавки в комментариях? Все готовы с дерьмом смешать, лишь бы очередной пук написать.