14:25 25.03.2021

Парады Победы пройдут в 28 городах России. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

В общей сложности в данных мероприятиях примет участие более 47 тысяч человек, порядка 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов.

По словам Шойгу, торжественные мероприятия по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 377 городах и населенных пунктах.

В Москве в Параде Победы примет участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов. В состав механизированной колонны будут включены 35 образцов новой и модернизированной военной техники.