"Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло"

12:59 30.03.2021

Российские власти продлили срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Срок действия соглашений истекал 1 апреля, и это «могло привести к удорожанию этих продуктов», сообщили в кабмине. Речь идет о документах, которые Минсельхоз и Минпромторг подписывают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. По этим соглашениям, литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб. и не более 110 руб. в рознице, а килограмм сахара — не более 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице.

Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что «ничего страшного нет» в том, чтобы бизнес ограничивал свою прибыль. Однако ритейлеры уже прогнозируют убытки. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин пожаловался, что попытки властей регулировать цены на продукты могут привести к разорению крупнейших российских ритейлеров, поскольку их прибыль и так невелика — 1,6–3,6% от выручки.

Кроме того, на днях правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение об установлении экспортных пошлин на подсолнечное масло. Пошлина в размере 70% будет введена с 1 сентября 2021 года. По мнению директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, такой шаг приведет к тому, что будет развалена целая отрасль российского растениеводства.