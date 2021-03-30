Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

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Российские власти продлили срок соглашений о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Срок действия соглашений истекал 1 апреля, и это «могло привести к удорожанию этих продуктов», сообщили в кабмине. Речь идет о документах, которые Минсельхоз и Минпромторг подписывают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. По этим соглашениям, литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб. и не более 110 руб. в рознице, а килограмм сахара — не более 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице.

Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что «ничего страшного нет» в том, чтобы бизнес ограничивал свою прибыль. Однако ритейлеры уже прогнозируют убытки. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин пожаловался, что попытки властей регулировать цены на продукты могут привести к разорению крупнейших российских ритейлеров, поскольку их прибыль и так невелика — 1,6–3,6% от выручки.

Кроме того, на днях правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение об установлении экспортных пошлин на подсолнечное масло. Пошлина в размере 70% будет введена с 1 сентября 2021 года. По мнению директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, такой шаг приведет к тому, что будет развалена целая отрасль российского растениеводства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 30.03.2021, 15:07
    Гость: простодушный

    "Правительство продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло"
    ..........
    А на хлеб, соль и мыло тоже?

  5. 30.03.2021, 13:52
    Гость: а

    в какой это стране?? Там где все торговые сети принадлежат иностранцам, что либо заморозить могут только иностранцы.

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