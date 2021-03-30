МВД разработало проект нового закона о мигрантах

В конце текущего года в правительство планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах.

Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Законопроект был подготовлен в рамках реализации утвержденной в 2018 году концепции госполитики в области миграции.

В настоящее время известно, что кроме реформ различных режимов для иностранцев, проект закона предусматривает и возможность продления сроков пребывания в России.

«Но это перспектива будущего. Мы будем вносить проект этого федерального закона, скорее всего, в конце этого года», - цитируют «Известия» слова Казаковой.

Также напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает обязательное предоставление трудовыми мигрантами, въезжающими в РФ без визы, биометрических данных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.03.2021, 23:07
    Гость: Закон такой должен быть

    Визы во-первых,и фоткать и откатывать пальцы всем и в базу МВД в спецотделе-во-вторых,сканы паспортов и запросы в их полицейские базы в обязательном порядке,в- третьих. Они возможные враги,и их очень много.В сложившейся международной обстановке вообще не следует допускать такого массового проникновения в страну третьей иностранной силы. Далеко не все едут сюда работать,а вынашивают террористические планы,-послушайте их разговоры,опять же криминогенная обстановка резко ухудшается.Очень недальновидно в принципе, делать ставку на иностранную рабочую силу,игнорируя свою,российскую,тем самым,создавая дополнительное напряжение.Хочется спросить власти-вам ,что ещё и азиатских выступлений не хватает? Помните-они народ организованный,зазеваетесь-завтра будете у них в чайхане пол подметать,а заставить они сумеют,не сомневайтесь.Я не шучу.

  4. 30.03.2021, 21:57
    Гость: Праально!

    Нужен закон, чтобы при встрече "джамшуда" русский вставал перед ним на колено и чистил ему ботинки.
    Особенно, если "джамшуд" въехал в страну без визы.

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