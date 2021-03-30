МВД разработало проект нового закона о мигрантах

20:49 30.03.2021

В конце текущего года в правительство планируется внести проект нового федерального закона о мигрантах.

Об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Законопроект был подготовлен в рамках реализации утвержденной в 2018 году концепции госполитики в области миграции.

В настоящее время известно, что кроме реформ различных режимов для иностранцев, проект закона предусматривает и возможность продления сроков пребывания в России.

«Но это перспектива будущего. Мы будем вносить проект этого федерального закона, скорее всего, в конце этого года», - цитируют «Известия» слова Казаковой.

Также напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает обязательное предоставление трудовыми мигрантами, въезжающими в РФ без визы, биометрических данных.