Семья «мытищинского стрелка» подаст иск из-за действий Росгвардии

Семья Владимира Барданова, который который забаррикадировался в своем доме в Новых Вешках около подмосковных Мытищ 30 марта и открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов, намерена подать гражданский иск из-за действий представителей ведомства во время штурма. Родственники хотят получить материальную компенсацию. Об этом сообщил адвокат семьи Арслан Акавов.

«У семьи очень смешанное отношение, потому что, откровенно говоря, в доме устроили погром. Даже в тех комнатах, которые не были им (Владимиром Бардановым.—ред.) задействованы. Там разнесли весь дом — Росгвардия, которая заходила туда со штурмом… Семья в шоке от подобного проявления непрофессионализма»,— приводит слова Акавова «Коммерсант».

По его словам, сейчас у членов семьи нет доступа во все комнаты дома, так как там работают следователи. Когда они завершат работу, родственники намерены зафиксировать все повреждения на фото. Если выяснится, что действия сотрудников Росгвардии не были оправданны, семья хочет получить материальную компенсацию. По какой статье будет подан иск, не уточняется.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.04.2021, 20:39
    Гость: добрый

    вот это правильно , и обязательно привлечь родственников за укрывательство террориста.

  3. 01.04.2021, 20:28
    Гость: netkoronobesie

    Да вообще сравнять с землёй дом этого преступника. Проверить законность доходов, на какие построен сей дворец и выплаченные налоги. Да и родственничков проверить - яблочко от яблони сильно далеко не должно упасть.

  5. 01.04.2021, 19:23
    Гость: Сотрудники органов не смогли

    Организовать операцию, атупо стрелять многоума не надо.
    У нас только в кино все молодцы

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