СМИ сообщили о гибели мужчины, более 7 часов отстреливавшегося от силовиков

21:34 30.03.2021

61-летний Владимир Барданов, более 7 часов отстреливавшийся от силовиков в своем трехэтажном коттедже, предварительно погиб при пожаре. В общей сложности спецоперация продолжалась более девяти часов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», - заявил источник.

По версии силовиков, мужчина сам поджег свой склад с оружием, что и привело к пожару. Пожарных к тушению не допускают, так как в доме могут оставаться взрывчатые вещества и гранаты.

При этом ранее по дому было произведено несколько выстрелов из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, утром 30 марта к особняку в Вешках (элитный поселок) приехали сотрудники полиции и ФСБ. По данным правоохранительных органов, мужчина хранил дома целый арсенал незарегистрированного оружия.

В это время в доме также находились его жена, дочь, двое внуков и двое работников (все они впоследствии были выведены из дома).

Увидев людей в форме, Владимир Барданов открыл по ним огонь и начал швырять из окон гранаты.

Во время спецоперации был ранен сотрудник спецназа.

Владимир Барданов в советское время зарабатывал фарцовкой импортных вещей. Также был фигурантом уголовных дел о краже и разбое. В недавнем прошлом - владелец двух ЧОПов, автосервиса и нескольких других фирм.

На его участке также имелся собственный мини-зоопарк с экзотическими дикими животными (пума, медведь, рысь, крокодил и другие).