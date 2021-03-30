СМИ сообщили о гибели мужчины, более 7 часов отстреливавшегося от силовиков
61-летний Владимир Барданов, более 7 часов отстреливавшийся от силовиков в своем трехэтажном коттедже, предварительно погиб при пожаре. В общей сложности спецоперация продолжалась более девяти часов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», - заявил источник.
По версии силовиков, мужчина сам поджег свой склад с оружием, что и привело к пожару. Пожарных к тушению не допускают, так как в доме могут оставаться взрывчатые вещества и гранаты.
При этом ранее по дому было произведено несколько выстрелов из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами, пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, утром 30 марта к особняку в Вешках (элитный поселок) приехали сотрудники полиции и ФСБ. По данным правоохранительных органов, мужчина хранил дома целый арсенал незарегистрированного оружия.
В это время в доме также находились его жена, дочь, двое внуков и двое работников (все они впоследствии были выведены из дома).
Увидев людей в форме, Владимир Барданов открыл по ним огонь и начал швырять из окон гранаты.
Во время спецоперации был ранен сотрудник спецназа.
Владимир Барданов в советское время зарабатывал фарцовкой импортных вещей. Также был фигурантом уголовных дел о краже и разбое. В недавнем прошлом - владелец двух ЧОПов, автосервиса и нескольких других фирм.
На его участке также имелся собственный мини-зоопарк с экзотическими дикими животными (пума, медведь, рысь, крокодил и другие).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Раньше давали медаль "За взятие Берлина", теперь будут давать орден "За взятие коттеджа"!
(А мужик, похоже, ушёл подземным ходом, предварительно облив куклу бензином).
Молодец мужик полный респект и уважуха, да он герой России, дети гордитесь отцом, просто российский Рэмбо дал достойный ответ силовикам этим прислужникам власти. А что он сделал? Зашел в чужой огород попытался оружие продать, а этот рынок полностью крышует МВД и Росгвардия они и снабжают весь приступный мир и боевиков стволами вот им и не понравилось что чужак объявится сразу прискакали чтобы разобраться с ним и получили. Это же вы там «военторг» организовали под Ростовом и снабжаете всех нелегально оружием и взрывчаткой на Донбассе. Если он гранаты кидал и отстреливался 7 часов то там точно не один раненый, а с пяток убитых. Я бы на его месте поступил бы точно также и живьем этим прохвостам не сдался. Из гранатомёта по жилому дому стрелять у ВСУ научились, и чем же вы их лучше.
А почему гранатомет ? На учениях проходит же все гладно , пачками обезвреживают . Кто газ спёр ? Скажут рядом дома ,а то бы танк приволокли . Да, пожилых женщин пинать в живот сподручнее и безопаснее .
По версии силовиков, мужчина сам поджег свой склад с оружием..
При этом ранее по дому было произведено несколько выстрелов из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами,
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неужели еще есть тупицы в рф, которые верят "силовикам"?
Пока совершенно не понятно , что он защищал, почему стрелял, но умер геройски, стоял насмерть !