СМИ сообщили о гибели мужчины, более 7 часов отстреливавшегося от силовиков

61-летний Владимир Барданов, более 7 часов отстреливавшийся от силовиков в своем трехэтажном коттедже, предварительно погиб при пожаре. В общей сложности спецоперация продолжалась более девяти часов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», - заявил источник.

По версии силовиков, мужчина сам поджег свой склад с оружием, что и привело к пожару. Пожарных к тушению не допускают, так как в доме могут оставаться взрывчатые вещества и гранаты.

При этом ранее по дому было произведено несколько выстрелов из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, утром 30 марта к особняку в Вешках (элитный поселок) приехали сотрудники полиции и ФСБ. По данным правоохранительных органов, мужчина хранил дома целый арсенал незарегистрированного оружия.

В это время в доме также находились его жена, дочь, двое внуков и двое работников (все они впоследствии были выведены из дома).

Увидев людей в форме, Владимир Барданов открыл по ним огонь и начал швырять из окон гранаты.

Во время спецоперации был ранен сотрудник спецназа. 

Владимир Барданов в советское время зарабатывал фарцовкой импортных вещей. Также был фигурантом уголовных дел о краже и разбое. В недавнем прошлом - владелец двух ЧОПов, автосервиса и нескольких других фирм.

На его участке также имелся собственный мини-зоопарк с экзотическими дикими животными (пума, медведь, рысь, крокодил и другие).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.03.2021, 03:44
    Гость: Растём

    Раньше давали медаль "За взятие Берлина", теперь будут давать орден "За взятие коттеджа"!
    (А мужик, похоже, ушёл подземным ходом, предварительно облив куклу бензином).

  2. 31.03.2021, 03:26
    Гость: Поручик

    Молодец мужик полный респект и уважуха, да он герой России, дети гордитесь отцом, просто российский Рэмбо дал достойный ответ силовикам этим прислужникам власти. А что он сделал? Зашел в чужой огород попытался оружие продать, а этот рынок полностью крышует МВД и Росгвардия они и снабжают весь приступный мир и боевиков стволами вот им и не понравилось что чужак объявится сразу прискакали чтобы разобраться с ним и получили. Это же вы там «военторг» организовали под Ростовом и снабжаете всех нелегально оружием и взрывчаткой на Донбассе. Если он гранаты кидал и отстреливался 7 часов то там точно не один раненый, а с пяток убитых. Я бы на его месте поступил бы точно также и живьем этим прохвостам не сдался. Из гранатомёта по жилому дому стрелять у ВСУ научились, и чем же вы их лучше.

  3. 31.03.2021, 02:17
    Гость: Виктор . Красноярск .ь

    А почему гранатомет ? На учениях проходит же все гладно , пачками обезвреживают . Кто газ спёр ? Скажут рядом дома ,а то бы танк приволокли . Да, пожилых женщин пинать в живот сподручнее и безопаснее .

  4. 31.03.2021, 00:52
    Гость: gvozd

    По версии силовиков, мужчина сам поджег свой склад с оружием..
    При этом ранее по дому было произведено несколько выстрелов из гранатомета ГМ-94 термобарическими гранатами,
    ---
    неужели еще есть тупицы в рф, которые верят "силовикам"?

  5. 31.03.2021, 00:41
    Гость: Borisss54

    Пока совершенно не понятно , что он защищал, почему стрелял, но умер геройски, стоял насмерть !

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