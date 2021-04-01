Верховный суд России отказался отменять масочный режим

Верховный суд России отклонил иск более полутора тысяч заявителей, просивших отменить введенный главным санитарным врачом масочный режим.

В частности, истцы просили признать недействующим п. 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», однако представители Роспотребнадзора в суде просили отклонить иск.

«Административное исковое заявление оставлено без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» заявление суда.

Представитель Роспотребнадзора также заявил, что оспариваемые нормы не нарушают прав граждан и соответствуют полномочиям Главного санитарного врача РФ.

При этом представляющие истцов юристы рассказали о многочисленных нарушениях прав, которые несут антиковидные ограничения.

«Мы просим восстановить законные права граждан, отменить ограничительные меры и вернуть жизнь в нормальное русло», - цитирует ТАСС юриста истцов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.04.2021, 00:48
    Гость: Представитель Роспотребнадзора

    также заявил, что оспариваемые нормы не нарушают прав граждан.

    Но представитель Роспотребнадзора НЕ ЗАЯВИЛ, что оспариваемые нормы
    также не нарушают "золотой дождь", льющийся непрерывным потоком в "карман" заинтересантов

  3. 02.04.2021, 00:33
    Гость: gvozd

    между тем, ничего не говорится о роли российских СМИ в инфоатаках на народ РОССИИ и о подобных решениях властей
    --
    это пожалуй самое странное во всей этой истории.
    они В Самом Деле верят, что их Новая Коллективизация не затронет - сборище дураков и идиотов.
    а уж соучастие в этой Афере кремля вообще за гранью понимания.

  4. 01.04.2021, 23:08
    Гость: Отстали от жизни

    В Бельгии суд признал локдауны незаконными. В штате Висконсин - тоже. В нескольких штатах ограничения сняты. В Канаде исследовали маски, которые содержат вещества, действующие наподобие асбеста, вызывающие проблемы в лёгких и изменения, приводящие к раку лёгких. Это именно те голубые маски, которые массово носят покорные "винтики" НМП Шваба и Гейтса.

    Верховный суд счел это "эмоциями" отдельных 1.5 тысяч человек, среди которых эксперты, но их никто не услышал. Это прискорбно, конечно.

    Борьба Правды и коронавирусной Лжи в мире нарастает, и Правда все равно победит. Есть Высший Суд, перед которым придётся отвечать и сегодняшним судьям, отказавшимся защищать права граждан.

    А вот во Флориде 10 апреля пройдёт согласованный Марш миллионов без масок, с сжиганием масок в конце марша безопасным способом.
    Люди будут праздновать свою свободу.

    У нас, увы, идёт перетягивание каната между разумными силами, выступившими за празднование Пасхи и Бессмертный Полк без масок и ограничений и слугами фашистов в виде Биг Фармы типа Поповой, чью сторону занял ВС. Прошло более года с начала ковидаферы, но информационная война и психологическая операция против нашего народа продолжается. Заявил о ментальной войне только советник Минобороны Ильницкий, между тем, ничего не говорится о роли российских СМИ в инфоатаках на народ РОССИИ и о подобных решениях властей, в том числе судебных. Такие их действия подрывают доверие между обществом и государством.

  5. 01.04.2021, 22:15
    Гость: Алексей В.

    Печально! Это очередное свидетельство того что у нас нет судебной системы. Граждане не имеют возможности защитить свои права в суде. Ну что же, остаются только неправовые способы защиты. Видимо кто забыл чем такая ситуация может закончиться. Ну должно же когда нибудь людям дойти , что их наглым образом разводят.

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