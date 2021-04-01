Верховный суд России отказался отменять масочный режим

В Бельгии суд признал локдауны незаконными. В штате Висконсин - тоже. В нескольких штатах ограничения сняты. В Канаде исследовали маски, которые содержат вещества, действующие наподобие асбеста, вызывающие проблемы в лёгких и изменения, приводящие к раку лёгких. Это именно те голубые маски, которые массово носят покорные "винтики" НМП Шваба и Гейтса.

Верховный суд счел это "эмоциями" отдельных 1.5 тысяч человек, среди которых эксперты, но их никто не услышал. Это прискорбно, конечно.

Борьба Правды и коронавирусной Лжи в мире нарастает, и Правда все равно победит. Есть Высший Суд, перед которым придётся отвечать и сегодняшним судьям, отказавшимся защищать права граждан.

А вот во Флориде 10 апреля пройдёт согласованный Марш миллионов без масок, с сжиганием масок в конце марша безопасным способом.

Люди будут праздновать свою свободу.

У нас, увы, идёт перетягивание каната между разумными силами, выступившими за празднование Пасхи и Бессмертный Полк без масок и ограничений и слугами фашистов в виде Биг Фармы типа Поповой, чью сторону занял ВС. Прошло более года с начала ковидаферы, но информационная война и психологическая операция против нашего народа продолжается. Заявил о ментальной войне только советник Минобороны Ильницкий, между тем, ничего не говорится о роли российских СМИ в инфоатаках на народ РОССИИ и о подобных решениях властей, в том числе судебных. Такие их действия подрывают доверие между обществом и государством.