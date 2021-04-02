В НИЦ Гамалеи допустили начало скорой вакцинации подростков «Спутником V»
В ближайшее время в России может начаться вакцинация против COVID-19 подростков старше 14 лет.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, Минздрав в настоящее время прорабатывает данный вопрос.
Как отметил Гинцбург, подростки страше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки вакциной "Спутник V".
"Насколько я знаю, сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что, в конечном итоге, может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей", - цитирует агентство его слова.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спутник-V аналогичен по своей конструкции англо-шведской вакцине АстраЗенека.
Две эти вакцины похожи друг на друга как близнецы-братья.
Обе -векторные, обе используют аденовирус в качестве платформы.
Но, почему-то, в Германии временно (?) приостановили вакцинацию АстраЗенекой, потому что она вызывает тромбы...
Процент небольшой, но опасность реально существует.
Сейчас вместо АстраЗенека предлагают вакцину Модерна, которая является mRNA (?) вакциной. А это уже ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.
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Вместо того, чтобы запретить конструировать новые вирусы в американских и пр. военных лабораториях, (которыми затем заражают население разных стран), лидеры и правители этих стран, в угоду "мировому правительству", создают смертоносные вакцины и лекарственные препараты! Похоже на издевательство!
(поля бывают всякие кто не понял) по прямому обозначению, поля сражений, магнитные поля и т.д.)))
В Центре Гамалеи научились модернизировать вакцину от COVID-19 за два дня, типа от новых , мутитровавшихся.....
"Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", — пояснил он.
По словам Гинцбурга, сейчас обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае проводить все фазы испытаний новой вакцины. Он напомнил, что в мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до ста человек.
"Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", — сказал ученый.
Бывший главный санитарный врач всея Руси Онищенко в интервью сказал что мутации есть всегда, это не страшно, а новый штамм может появиться только тогда, если человек заразится от некой животной, может мыши, новым
Дурят нашго брата. ой дурят... Щас начнут колоть от муттантов и новых штаммов....
могут появиться не сразу, а у некоторых людей они могут не появиться вообще, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов
"Если после прививки нет антител, это означает, что или они еще не выработались, или их просто нет, или некорректная система тестирования. Через 2–4 недели нужно еще раз смотреть динамику антител, они могут образоваться с опозданием. Однако есть данные, что в отношении инфекции SARS-CoV-2 от 10% до 20% людей не будут вырабатывать антитела. Пока что это предварительные данные", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Так что, малята, это все вилами по доске.
Нам же и говорят, просто будете болеть в более лёгкой форме, не умрёте(откуда они знают?)
или мож легче умрёте?
Будет иммунитет или не будет?
Если будет, то как долго?
Нас уже настраивают о прививки до конца жизни.
Всех-всех, включая животных
может начаться вакцинация против COVID-19 подростков
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это Преступление.
Да, = про Спутник, до сих пор, все покрыто мраком. +
в ленте не было о парализованных 19-тилетнем курсанте и учительнице Великолукской гимназии, и об учительнице из Татарстана которая умерла после первой прививки. Есть же вероятность что привьют человека в больного в инкубационной форме, или если заразится в промежутке мжд прививками. С той учительницей так и было. Нам скажут ЭТО РЕДКИЕ СЛУЧАИ.
Редкие если тебя не коснутся. Одно дело если ты сам не хотел прививаться и что-то случилось с тобою.
Другое если тебя заставили (бюджетников заставляют) или ты ПОВЕРИЛ ПРОПАГАНДЕ и сам пошел. Не могу видеть как глубокие старики послушно верят и прививаются. В СССР пожилым не делали прививок, не потому что жалели вакцины, а именно от заботы. Чтобы не навредить организму. Больному и с замедленными процессами.