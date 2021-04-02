В НИЦ Гамалеи допустили начало скорой вакцинации подростков «Спутником V»

10:26 2.04.2021

В ближайшее время в России может начаться вакцинация против COVID-19 подростков старше 14 лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, Минздрав в настоящее время прорабатывает данный вопрос.

Как отметил Гинцбург, подростки страше 14 лет не имеют никаких физиологических противопоказаний для прививки вакциной "Спутник V".

"Насколько я знаю, сейчас Минздравом России активно прорабатывается вопрос адаптации действующей регуляторики с тем, чтобы она эффективно отвечала текущим и, возможно, будущим вызовам, что, в конечном итоге, может сделать возможным подключить к вакцинации эту категорию детей", - цитирует агентство его слова.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.