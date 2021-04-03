Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти

11:11 3.04.2021

При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.

"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - подчеркнул он.

По словам Киселева, запасами газа при любых сценариях развития экономики Россия обеспечена более чем на 60 лет.