Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти
При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.
"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - подчеркнул он.
По словам Киселева, запасами газа при любых сценариях развития экономики Россия обеспечена более чем на 60 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ваши плавучие АЭС эксплуатируются в арктическом регионе. И их главная задача в обеспечении электричеством рабочих поселков и буровых для добычи газа. Или вы этого не заметили ? А раз так, то все эти проекты (включая, в том числе, строительство заводов по производству сжиженного газа, судов для перевозки сжиженного газа и проч.) так или иначе связаны с добычей газа, его экспортом из страны. Никто не говорит об отказе добычи нефти и газа. Но ресурсы эти иссякают. И без диверсификации экономики нам крышка.
А жизнь людей неразрывно связана с экономикой. Между тем и другим прямая зависимость. И если вы этого до сих пор не поняли, то чудик это вы.
Вот возьми и начинай думать, и не спрашивай с алчных карликов, у которых другие заботы.....
Смех вызывает то обстоятельство, что огромные ресурсы будут извлечены и реализованы на внешних рынках, к тому же через массу посредников, неизвестно для каких перспективных целей.В общем, как в старой шутке петровских времен: батюшка, сто рублей, что ты выдал на постройку кораблей, мы пропили и пр...ли, не вели нам больше строить корабли. Ну, многим, как говорится, хоть вспомнить будет что. В смысле, как пропили и пр...ли гигантские ресурсы. А "быдло", ну, раз оно такое, то кто ж ему виновен? Да, у Петра ответ был жесткий: Меншиков с перепугу за "свои", то бишь - украденные, построил быстроходный фрегат и поспешил представить его Петру. Государь несколько оттаял.
Думать надо не про экономику, а про то, как организовать жизнь людей с тем, что есть. Жили же наши предки до эпохи Промышленной революции, Правда, тогда на всей Земле жило примерно 250 миллионов, а не 7.8 миллиардов. Чё делать, по одёжке надо и ножки протягивать.Расширенное производство прийдется похерить, Или бабки, или люди. Думай, стра-Пёр, думай!