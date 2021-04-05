Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, место проведения данного мероприятия будет уточнено позднее.
"Сейчас прорабатываются разные варианты, мы не будем забегать вперед", - пояснил он.
Песков также сообщил, что в ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей СМИ на это мероприятие. Тогда же, как ожидается, будет сообщено о месте его проведения.
Ранее Послание президента РФ всегда оглашалось в Кремле.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем?
б не буду есть пить а с нетерпением ждать появление солнцеликого и его эпохального выступления Уверен что после этого жизнь россиян станет лучше и богаче
у этого право так обращаться?
дармоедов будет опять сидеть и слушать очередные бредни.
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