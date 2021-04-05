Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, место проведения данного мероприятия будет уточнено позднее. 

"Сейчас прорабатываются разные варианты, мы не будем забегать вперед", - пояснил он.

Песков также сообщил, что в ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей СМИ на это мероприятие. Тогда же, как ожидается, будет сообщено о месте его проведения.

Ранее Послание президента РФ всегда оглашалось в Кремле.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.04.2021, 21:04
    Гость: дан

    б не буду есть пить а с нетерпением ждать появление солнцеликого и его эпохального выступления Уверен что после этого жизнь россиян станет лучше и богаче

  5. 05.04.2021, 19:20
    Гость: И. Сталин

    «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!».

Все комментарии (26)
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