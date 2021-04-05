Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

12:36 5.04.2021

Президент РФ Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, место проведения данного мероприятия будет уточнено позднее.

"Сейчас прорабатываются разные варианты, мы не будем забегать вперед", - пояснил он.

Песков также сообщил, что в ближайшее время будет объявлена аккредитация для представителей СМИ на это мероприятие. Тогда же, как ожидается, будет сообщено о месте его проведения.

Ранее Послание президента РФ всегда оглашалось в Кремле.