Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих госзащите

© KM.RU, РИА Новости Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с документом, госзащите подлежат не только военнослужащие, но и гражданские лица из числа сотрудников Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР), принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом либо специальных операциях, а также «выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности», и члены их семей, пишет РБК.

В соответствии с действующим законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», в который новым актом внесены поправки, для обеспечения защиты жизни и здоровья того или иного лица и сохранности его имущества могут приниматься следующие меры:

  • личная охрана, охрана жилища и имущества;
  • выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
  • временное помещение в безопасное место;
  • обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе;
  • перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
  • переселение на другое место жительства;
  • замена документов, изменение внешности.

Поводом для введения таких мер может стать, в частности, получение оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.04.2021, 22:02
    Гость: Бобер

    Для того, чтоб эффективно обезопасить всех подлежащих защите, их надо разместить в одном регионе, скажем в беларусском Гродно, обнести стеной и проволокой, и пусть там живут, сами себя обеспечивают и охраняют - все эти ранимые стаканчиком и комментариями - служащие.
    Мы даже денег дадим - на проволоку. И сами будем жить нормально, без всех этих администраций и гос-гвардий.

  3. 05.04.2021, 21:59
    Гость: Каин XVIII

    Премьер-министр: Голубь у нас в королевстве — нецензурная птица. Голубь у нас такое наделал!

  4. 05.04.2021, 21:25
    Гость: Мнение

    - Почему президенты, находящиеся у власти более двух сроков, не хотят уходить?
    - Потому что знают, далеко им не уйти.

  5. 05.04.2021, 21:20
    Гость: Н.Носов

    Гвоздик, опять все перепутал - прикрытие для своих урок от мести Людей.
    P.S.
    После того как Гвоздик не вернулся домой, никто из жителей Змеевки не осмеливался отправиться в Зеленый город. Разнесся слух, что стоголовый дракон скоро прикончит всех малышек, а потом явится в Змеевку и начнет глотать малышей. Время шло, но дракон не появлялся, а вместо него в одно прекрасное утро в Змеевке появился совсем незнакомый малыш. Он рассказывал, что летел на воздушном шаре вместе со своими товарищами и спрыгнул с парашютом, когда шар стал падать. Он приземлился в дремучем лесу и с тех пор скитался по полям, по лесам, разыскивая своих товарищей, которые улетели дальше на воздушном шаре.

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