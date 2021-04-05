Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих госзащите

17:26 5.04.2021

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с документом, госзащите подлежат не только военнослужащие, но и гражданские лица из числа сотрудников Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР), принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом либо специальных операциях, а также «выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности», и члены их семей, пишет РБК.

В соответствии с действующим законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», в который новым актом внесены поправки, для обеспечения защиты жизни и здоровья того или иного лица и сохранности его имущества могут приниматься следующие меры:

личная охрана, охрана жилища и имущества;

выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;

временное помещение в безопасное место;

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе;

перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;

переселение на другое место жительства;

замена документов, изменение внешности.

Поводом для введения таких мер может стать, в частности, получение оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности.