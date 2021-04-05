Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих госзащите
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении круга лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с документом, госзащите подлежат не только военнослужащие, но и гражданские лица из числа сотрудников Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР), принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом либо специальных операциях, а также «выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности», и члены их семей, пишет РБК.
В соответствии с действующим законом «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», в который новым актом внесены поправки, для обеспечения защиты жизни и здоровья того или иного лица и сохранности его имущества могут приниматься следующие меры:
- личная охрана, охрана жилища и имущества;
- выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;
- временное помещение в безопасное место;
- обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе;
- перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы;
- переселение на другое место жительства;
- замена документов, изменение внешности.
Поводом для введения таких мер может стать, в частности, получение оперативной и иной информации о наличии угрозы безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Классическая не прикрытая диктатура буржуазии.
Для того, чтоб эффективно обезопасить всех подлежащих защите, их надо разместить в одном регионе, скажем в беларусском Гродно, обнести стеной и проволокой, и пусть там живут, сами себя обеспечивают и охраняют - все эти ранимые стаканчиком и комментариями - служащие.
Мы даже денег дадим - на проволоку. И сами будем жить нормально, без всех этих администраций и гос-гвардий.
Премьер-министр: Голубь у нас в королевстве — нецензурная птица. Голубь у нас такое наделал!
- Почему президенты, находящиеся у власти более двух сроков, не хотят уходить?
- Потому что знают, далеко им не уйти.
Гвоздик, опять все перепутал - прикрытие для своих урок от мести Людей.
P.S.
После того как Гвоздик не вернулся домой, никто из жителей Змеевки не осмеливался отправиться в Зеленый город. Разнесся слух, что стоголовый дракон скоро прикончит всех малышек, а потом явится в Змеевку и начнет глотать малышей. Время шло, но дракон не появлялся, а вместо него в одно прекрасное утро в Змеевке появился совсем незнакомый малыш. Он рассказывал, что летел на воздушном шаре вместе со своими товарищами и спрыгнул с парашютом, когда шар стал падать. Он приземлился в дремучем лесу и с тех пор скитался по полям, по лесам, разыскивая своих товарищей, которые улетели дальше на воздушном шаре.