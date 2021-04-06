Госдума поддержала закон о наказании за разглашение данных силовиков
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за «разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью».
Авторами поправок стали депутаты ГД во главе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»).
В случае принятия законопроекта, наказание за разглашение данных правоохранителей и их родственников будет составлять до 2 лет ограничения свободы. Также может применяться штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок 480 часов, либо арест на срок до 4 месяцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Непонятно одно ,спецслужбы иностранных врагов всех видят через разные свои иностранные устройства ,платежные системы ,спутники следят за каждым движением из космоса и,давно почтии всех силовиков ипр взяли под контроль .Местные кощунцы конечно могут слегонца напрыгнуть но,в целом только спец службы (которым все эти тайны по барабану ) и спящие мириады боевиков под прикрытием рабочих являются угрозой для силовиков .да,всякие сисадмины торгующие всем подряд.,причем пока без видимых наказаний .
В лихие 90-е годы можно было практически в центре Москвы купить любую базу данных. В том числе, касающуюся деятельности правоохранительных органов. Очень хорошо этот момент отражен в культовом российском фильме "Брат-2". Не сомневаюсь что и сейчас при желании такую информацию найти можно будет. Так что эти поправки в УК РФ ничего не изменят. Деньги решают все. Кроме того, нынешние силовики сами часто пользуются социальными сетями. И выкладывают там данные о себе и своих родных. А потому вычислить их через эти сети не представляет никакой сложности.
Людоеды всё соломки себе подстилают.
Всё ж о себе любимых радеют, и нету других забот.
Жалкое зрелище.
Обратка все равно прилетает.
Дети, внуки.
Таких постыдных законов не было даже у фашистских изуверских режимов власти. Мы русские имеем дело с изощренной политикой антирусского лобби крипто-троцкистов во власти, микрирующих под лже-патриотов.