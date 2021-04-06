Госдума поддержала закон о наказании за разглашение данных силовиков

16:38 6.04.2021

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за «разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью».

Авторами поправок стали депутаты ГД во главе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»).

В случае принятия законопроекта, наказание за разглашение данных правоохранителей и их родственников будет составлять до 2 лет ограничения свободы. Также может применяться штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок 480 часов, либо арест на срок до 4 месяцев.