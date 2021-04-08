В Азовском море приступили к поиску пресной воды для Крыма

10:15 8.04.2021

Крупная компания приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова.

"Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах", — рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что бурение первых скважин в Азовском море по разведыванию дополнительных запасов для обеспечения полуострова водой планируется начать в апреле.

По словам ученых, под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.

Также параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

"Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", — пояснил вице-премьер.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков.