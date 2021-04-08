В Азовском море приступили к поиску пресной воды для Крыма
Крупная компания приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова.
"Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах", — рассказал чиновник.
Ранее сообщалось, что бурение первых скважин в Азовском море по разведыванию дополнительных запасов для обеспечения полуострова водой планируется начать в апреле.
По словам ученых, под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.
Также параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
"Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", — пояснил вице-премьер.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Найдут ли объемы, что с качеством, как с себестоимостью?
Работа началась.
Пошел распил.
Дворцу быть.
Хочу вам напомнить то, что вы сами должны хорошо знать. О попытке пересечения вод Иордана от Израиля.
Какой там на фиг суд? Украсть у соседа часть дома и начать жить там, а потом еще и требовать у него, чтобы он туда жратву регулярно приносил и полы мыл))) Вы в своем уме? Ни один суд не примет такого иска. Для всего мира Крым - это часть Украины. И точка! Только для РФ и ее вассалов на россиийских дотациях это "вернувшаяся домой земля". Еще придется России выплачивать огромные репарации Украине, как в свое время Германия делала в пользу СССР. Вот попомните мои слова!
А разве на Кубани избыток воды? Насколько я знаю, там своей воды для полива не хватает. Иначе уже давно бы трубу прокинули на Крым. Давайте уже сразу тогда как в СССР план "переброски северных рек". Через всю Россию из Сибири тянуть трубы.
Канал в Крым построили еще в 60-х годах прошлого века. Какая радиоактивная пыль? Чернобыль был в 1986! То есть что воду из Днепра пьет половина Украины и вся европейская часть России - тебя не беспокоит. А что в Крым после этого доходит 0.00001% от всей радиоактивности, то это уже "ужас-ужас-ужас". Смешные вы.