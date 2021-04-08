В Азовском море приступили к поиску пресной воды для Крыма

Крупная компания приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова.

"Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах", — рассказал чиновник.

Ранее сообщалось, что бурение первых скважин в Азовском море по разведыванию дополнительных запасов для обеспечения полуострова водой планируется начать в апреле. 

По словам ученых, под Азовским морем находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.

Также параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

"Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам", — пояснил вице-премьер.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за скудных осадков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.04.2021, 16:18
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Найдут ли объемы, что с качеством, как с себестоимостью?
    Работа началась.
    Пошел распил.
    Дворцу быть.

  2. 08.04.2021, 16:13
    Гость: Twitterer.

    Хочу вам напомнить то, что вы сами должны хорошо знать. О попытке пересечения вод Иордана от Израиля.

  3. 08.04.2021, 16:05
    Гость: Коля

    Какой там на фиг суд? Украсть у соседа часть дома и начать жить там, а потом еще и требовать у него, чтобы он туда жратву регулярно приносил и полы мыл))) Вы в своем уме? Ни один суд не примет такого иска. Для всего мира Крым - это часть Украины. И точка! Только для РФ и ее вассалов на россиийских дотациях это "вернувшаяся домой земля". Еще придется России выплачивать огромные репарации Украине, как в свое время Германия делала в пользу СССР. Вот попомните мои слова!

  4. 08.04.2021, 15:59
    Гость: ?

    А разве на Кубани избыток воды? Насколько я знаю, там своей воды для полива не хватает. Иначе уже давно бы трубу прокинули на Крым. Давайте уже сразу тогда как в СССР план "переброски северных рек". Через всю Россию из Сибири тянуть трубы.

  5. 08.04.2021, 15:54
    Гость: ты не ленивый, ты тупой))

    Канал в Крым построили еще в 60-х годах прошлого века. Какая радиоактивная пыль? Чернобыль был в 1986! То есть что воду из Днепра пьет половина Украины и вся европейская часть России - тебя не беспокоит. А что в Крым после этого доходит 0.00001% от всей радиоактивности, то это уже "ужас-ужас-ужас". Смешные вы.

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