Серийный самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет
9 апреля состоялся первый полет серийного самолета Ил-96-300, построенного в ПАО «Воронежское авиационное самолетостроительное общество».
В настоящее время самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.
В рамках испытаний была выполнена проверка устойчивости, управляемости, работоспособности систем самолета и силовой установки на высотах от 5000 до 9000 метров. Во время снижения была проведена проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов.
Отмечается, что воздушное судно оснащено системами и оборудованием, которые соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс. На самолете применена новая технология окраски, которая обеспечивает дополнительную защиту планера.
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Самолет Ил-96 разработан конструкторским бюро Ильюшина в 1980-х годах для эксплуатации на авиалиниях большой протяженности. Базовая модель самолета - Ил-96-300, разработана на базе Ил-86 и отличается от последнего укороченным фюзеляжем, увеличенным килем, крылом, новыми двигателями и авионикой.
25 мая 1956 года было принято постановление Совета Министров СССР № 703—404 о создании пассажирского самолёта Ил-18 с четырьмя турбовинтовыми двигателями.
Первый полёт опытный самолёт совершил 4 июля 1957 года.
В 1958 году был создан вариант Ил-18А со взлётной массой 58 тонн и 89 и 122 местным пассажирским салоном. Это была первая серийная модель.
Ил-18 стал первым в СССР пассажирским лайнером, спроектированным «с чистого листа», изначально как гражданский пассажирский самолёт.
Самолёты Ил-18 по причине своей экономичности, уровню комфорта и безопасности вызвали интерес на мировом рынке, поэтому многие зарубежные компании приобрели эти самолёты. Самолёт стал первым советским пассажирским самолётом, пользовавшимся широким спросом на мировом рынке: для семнадцати иностранных компаний было построено свыше ста самолётов.
Выпускался серийно с 1958 по 1978 год. Всего было построено 719 (по другим данным — болee 850) самолётов, в том числе 564 пассажирских.
Лётные характеристики
Максимальная скорость: 685 км/ч
Крейсерская скорость: 625 км/ч
Практическая дальность: 6500 км
Практический потолок: 10000 м
За 10 было изготовлено 12 самолетов ИЛ76. Вопрос. Сколько самолетов ИЛ96 будет изготовлено за ближайшие 10 лет, если до 2028 года будет изготовлено 70 самолетов СУ57, а в настоящее время США сделали 700 самолетов F35?
Возможно и Ил86, я в них не очень разбираюсь , по моему они одинаковые внешне. Зато хорошо вижу как вшивая чубайсятина присваивает себе в заслугу серийные машины разработанные и выпускавшиеся в СССР. Они, махровые антикоммуняки и Победу присвоили себе, как будто взяли Берлин и кричали " За Родину ! За Сталина !",а сейчас то они против Сталина и похоже Родины, судя по всему на деле. На словах то они шапками всех закидали...
зачем ты выдал себя спецпайком на ул.Грановского ?