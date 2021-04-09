Серийный самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

17:44 9.04.2021

9 апреля состоялся первый полет серийного самолета Ил-96-300, построенного в ПАО «Воронежское авиационное самолетостроительное общество».

В настоящее время самолет проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

В рамках испытаний была выполнена проверка устойчивости, управляемости, работоспособности систем самолета и силовой установки на высотах от 5000 до 9000 метров. Во время снижения была проведена проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов.

Отмечается, что воздушное судно оснащено системами и оборудованием, которые соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс. На самолете применена новая технология окраски, которая обеспечивает дополнительную защиту планера.