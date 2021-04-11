«У центра есть зуб на ряд регионов»: стоит ли ждать новых губернаторских отставок

11:37 11.04.2021

За последние несколько недель сразу в четырех российских регионах сменились руководители

Причем в последних трех — Туве, Северной Осетии и Ульяновской области — аналитики и политологи предсказывали отставки менее месяца назад. В каких еще регионах может смениться руководство и как кадровые перестановки повлияют на ближайшие выборы?

Россия столкнулась с серией досрочных отставок глав трех регионов. В течение трех дней свои посты покинули глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров. Все руководители регионов сложили свои полномочия по собственному желанию, что соответствующими указами одобрил президент России Владимир Путин.

В этих регионах уже был назначены временные заместители ушедших руководителей. В Туве этот пост занял бывший мэр Кызыла и глава «Тываэнергосбыта» Владислав Ховалыг, исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области стал сенатор от Московской области, член КПРФ Алексей Русских, а в Северной Осетии врио главы региона назначен полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

При этом с учетом отставки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, снятого с должности по причине утраты доверия и находящегося под стражей в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, можно сказать, что с конца марта ротация глав произошла сразу в четырех регионах России.

Врио губернатора Пензенской области, по указу президента, стал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Он, как и его коллеги из других регионов, объявил о готовности участвовать в выборах, которые должны пройти осенью текущего года.

Дальнейшие отставки



Аналитики ждали отставок во всех этих регионах, за исключением Пензенской области, где, можно сказать, сложилась «нештатная ситуация». Соответствующий прогноз давался в мартовском докладе об устойчивости губернаторов «Политбюро 2.0», подготовленным «Минченко консалтинг». Его авторы указывали на низкие показатели глав Тувы, Северной Осетии и губернатора Ульяновской области.

В том же докладе говорится, что в зоне риска досрочной отставки находится руководитель Владимирской области Владимир Синягин, глава Республики Алтай Олег Хороходин и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что продолжение отставок ряда губернаторов — вполне реальный сценарий.

Так, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отметил, что по драматургии было бы логично закончить вопрос с оппозиционными губернаторами Коноваловым и Сипягиным, тем более что в Ульяновской области назначили представителя КПРФ.

«В природе, как говорится, в одном месте прибыло, а в другом месте убыло. К тому же Ульяновская область тут интереснее с экономической точки зрения, чем та же Хакасия. Я думаю, Алтай выкарабкается, по нему сильно ударили уголовные дела в отношении региональных министров, но, вероятно, он сможет выправить ситуацию», — указал эксперт.

Доцент факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев добавил, что любые ротации губернаторов должны закончиться до мая.

«Отставки губернаторов еще будут, так как у центра есть зуб на ряд регионов, в частности, это касается Хакасии. На предстоящие выборы возможный уход отдельных глав регионов никак не повлияет. Единственное, в регионах, где произойдет смена губернаторов, процент партии власти может быть немного ниже», — отметил эксперт.

При этом президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов уверен, что федеральные власти все еще не приняли решение по некоторым главам регионов, срок которых истекает осенью.

«Самый яркий пример — это губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Но здесь речь об отставке может идти из соображений некоего развития его карьеры. Также вопросы могут возникать по Хакасии, поскольку коммунисты получили Ульяновскую область — непонятно в обмен на Хакасию или нет. Однако отставки губернаторов — это все же не самый предсказуемый процесс», — подчеркнул эксперт.

Влияние на выборы



При этом специалисты придерживаются несколько различных точек зрения касательно того, как ротации губернаторов в преддверии голосования могут повлиять на сами выборы в тех или иных регионах. По мнению Евгения Минченко, все будет зависеть от эффекта «медового месяца».

«Тут главный вопрос в том, удастся ли быстро сформировать эффект «медового месяца» от новых глав и удержать его до дня голосования. Задача достаточно сложная, потому что до выборов еще полгода», — отметил эксперт.

В то же время Михаил Виноградов считает, что перестановки в той же Северной Осетии можно назвать достаточно слабым ходом, хотя региону в целом не везет с руководством в последнее время.

«Назначения принимают несколько хаотический характер. Скорее всего, федеральной власти пока нет какого-то представления о развитии Северной Осетии. По Ульяновской области же наблюдается желание сбросить некую усталость от предыдущих руководителей, а также не допустить дихотомии «Единой России» и КПРФ. То есть, наверное, это облегчает задачу избрания нового главы», — пояснил эксперт.

С точки зрения Виноградова, другое дело — вопрос о том, насколько выборы вообще значимый процесс. Он напомнил, что в Пензенской области вскоре после ареста губернатора сразу начались попытки опротестовать итоги недавних выборов по отдельным округам.

«То есть вопрос, насколько выборы действительно значимы и дают ли какое-то административное усиление, остается. А так исход голосования будет зависеть не столько от персон — хотя фактор усталости сказывается — сколько от общей температуры общественного мнения к осени, которая пока не очень понятна», — указал эксперт.

Серия отставок



Уже состоявшиеся отставки глав Тувы, Северной Осетии и Ульяновской области за три дня специалисты также объясняют по-разному. Так, Александр Кынев уверен, что основная цель ухода ульяновского губернатора — избежать поражения на выборах главы региона.

«Соответственно заведомо назначается представитель КПРФ, более удобный чем возможный участник конкурентных выборов Алексей Куринный. Таким образом власть себя страхует от ожидаемого поражения, то есть они сами назначили главу-коммуниста и теперь уже выборы не проиграют. Что касается Тувы и Северной Осетии, то тут речь идет скорее о локальных конфликтах и генерировании негативного информационного фона. Кара-оол был слишком специфичен, а Битаров представлял бизнес-группу, то есть они не были типичными губернаторами для современной России», — отметил эксперт.

В то же время Михаил Виноградов назвал уход сразу трех руководителей регионов плановым решением, так как у каждого к осени заканчивался срок. По его словам, тут в любом случае надо было выбирать, выдвигать их снова или нет.

«То есть, по сути, это не досрочные отставки, они связаны с завершением текущего срока полномочий глав регионов. Поэтому пока какого-то шока или сенсации нет, по всем этим губернаторам так или иначе возникали вопросы, они считались более слабыми», — добавил эксперт.

При этом Евгений Минченко выделил, что все три руководителя региона находились в «красной зоне» по рейтингу политической устойчивости губернаторов.

«Их отставки вызваны низким рейтингом, высоким антирейтингом и проблемой с политическим менеджментом. Вероятно, осенью им дали установку на исправление рейтингов и загрузку информационно-политического блока, но ни у одного из троих этого не получилось», — резюмировал эксперт.

Автор: Алексей Поплавский