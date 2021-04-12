Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого. Об этом свидетельствует указ, который размещен на портале правовой информации.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудного Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.
О том, что Рудый покинет свой пост, ранее писали СМИ со ссылкой на внутренние источник. Сообщалось, что заявление об уходе также написал начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. В марте 2020 года Владимир Путин уволил замглавы ФСИН Валерия Максименко. Он курировал хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта.
ФСИН осуществляет функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Директора ФСИН назначает и увольняет глава государства.
Директору службы ФСИН допускается иметь шесть заместителей, в том числе первого заместителя. Они также назначаются и увольняются президентом России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто-то место купил.
Не "щьмог" генерал-лейтенант "приморить" Навального на зоне.
Не "щьмог".
За что и был уволен.
Ну всё правильно. Один значит уже натырил на ремонтах, другой- братве крабов не подогнал, косяк за ним. Поэтому кыш от корыта, другим тоже надо!