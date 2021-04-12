Путин освободил от должности первого замдиректора ФСИН

Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности первого замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Рудого. Об этом свидетельствует указ, который размещен на портале правовой информации.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудного Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.

О том, что Рудый покинет свой пост, ранее писали СМИ со ссылкой на внутренние источник. Сообщалось, что заявление об уходе также написал начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов. В марте 2020 года Владимир Путин уволил замглавы ФСИН Валерия Максименко. Он курировал хозяйственное направление, занимался организацией строительства, реконструкции и ремонта.

ФСИН осуществляет функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Директора ФСИН назначает и увольняет глава государства.

Директору службы ФСИН допускается иметь шесть заместителей, в том числе первого заместителя. Они также назначаются и увольняются президентом России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.04.2021, 21:11
    Гость: Мдя-я-я...

    Не "щьмог" генерал-лейтенант "приморить" Навального на зоне.
    Не "щьмог".
    За что и был уволен.

  3. 12.04.2021, 20:40
    Гость: решала

    Ну всё правильно. Один значит уже натырил на ремонтах, другой- братве крабов не подогнал, косяк за ним. Поэтому кыш от корыта, другим тоже надо!

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