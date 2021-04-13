Немецкие экологи подали иск в суд против строительства «Северного потока-2»
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило строительство с конца сентября по конец мая на ветке 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Прежде такое решение пытался оспорить Союз защиты окружающей среды Германии, но протест отклонили.
«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока — 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее», — сообщили в Deutsche Umwelthilfe.
Ранее регулятор выдал разрешение в январе 2021 года, однако экологи его оспорили уже на следующий день. Тогда против выдачи разрешения, кроме Deutsche Umwelthilfe, также выступила негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU).
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило данный протест в начале апреля. В настоящее время природоохранная организация намеревается выбить запрет на строительство через суд, считая неправомерным выданное в начале текущего года разрешение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
коллективного запада не существует, есть СШП и его вассалы, которым хотят всучить дорогой сжиженный. А отключить весь газ европе хорошая идея.
Нам бы на паузу поставить вопрос, отойдя в сторону и заявив, что если им нужен газ, то пусть сами разгребают. Но Газпром неутомим, ибо олигархи теряют разум при грядущих прибылях.
получается что весь коллективный запад и сша беспокоятся о будущих жителях России и препятствуют варварскому вывозу невосполнимых энергоресурсов из российских недр. Когда закончится уголь, нефть и газ на планете, то арабские страны не замерзнут, а что будет с потомками россиян и к бабке ходить не нужно. Валежник тогда не обогреет российские города. Одна надежда на глобальное изменение климата чтобы мамонты снова вернулись на родные просторы.
Бюргеры из Deutsche Umwelthilfe действуют по принципу «Назло русским уши себе отморожу» и решили самостоятельно устроить себе второй Сталинград или, по самурайски говоря, климатическое харакири. Малаццы! «Майн Готт» им в помощь…
В СШП этой зимой все ветряки остановились, покрылись льдом и всё замерзло. И это при -10. А в Якутии -50, и живут, немецким экологам: на дураков не нужен нож, ему с три короба соврёшь и делай с ним што хош.