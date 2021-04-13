Немецкие экологи подали иск в суд против строительства «Северного потока-2»

13:18 13.04.2021

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило строительство с конца сентября по конец мая на ветке 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Прежде такое решение пытался оспорить Союз защиты окружающей среды Германии, но протест отклонили.

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока — 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее», — сообщили в Deutsche Umwelthilfe.

Ранее регулятор выдал разрешение в январе 2021 года, однако экологи его оспорили уже на следующий день. Тогда против выдачи разрешения, кроме Deutsche Umwelthilfe, также выступила негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU).

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило данный протест в начале апреля. В настоящее время природоохранная организация намеревается выбить запрет на строительство через суд, считая неправомерным выданное в начале текущего года разрешение.