Немецкие экологи подали иск в суд против строительства «Северного потока-2»

Скриншот с YouTube

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило строительство с конца сентября по конец мая на ветке 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Прежде такое решение пытался оспорить Союз защиты окружающей среды Германии, но протест отклонили.

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока — 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее», — сообщили в Deutsche Umwelthilfe.

Ранее регулятор выдал разрешение в январе 2021 года, однако экологи его оспорили уже на следующий день. Тогда против выдачи разрешения, кроме Deutsche Umwelthilfe, также выступила негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU).

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии отклонило данный протест в начале апреля. В настоящее время природоохранная организация намеревается выбить запрет на строительство через суд, считая неправомерным выданное в начале текущего года разрешение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.04.2021, 16:15
    Гость: железный занавес

    коллективного запада не существует, есть СШП и его вассалы, которым хотят всучить дорогой сжиженный. А отключить весь газ европе хорошая идея.

  2. 13.04.2021, 16:13
    Гость: Жирик и Полнолуние

    Нам бы на паузу поставить вопрос, отойдя в сторону и заявив, что если им нужен газ, то пусть сами разгребают. Но Газпром неутомим, ибо олигархи теряют разум при грядущих прибылях.

  3. 13.04.2021, 15:53
    Гость: да

    получается что весь коллективный запад и сша беспокоятся о будущих жителях России и препятствуют варварскому вывозу невосполнимых энергоресурсов из российских недр. Когда закончится уголь, нефть и газ на планете, то арабские страны не замерзнут, а что будет с потомками россиян и к бабке ходить не нужно. Валежник тогда не обогреет российские города. Одна надежда на глобальное изменение климата чтобы мамонты снова вернулись на родные просторы.

  4. 13.04.2021, 15:04
    Гость: Саргс

    Бюргеры из Deutsche Umwelthilfe действуют по принципу «Назло русским уши себе отморожу» и решили самостоятельно устроить себе второй Сталинград или, по самурайски говоря, климатическое харакири. Малаццы! «Майн Готт» им в помощь…

  5. 13.04.2021, 14:32
    Гость: Грета Т.

    В СШП этой зимой все ветряки остановились, покрылись льдом и всё замерзло. И это при -10. А в Якутии -50, и живут, немецким экологам: на дураков не нужен нож, ему с три короба соврёшь и делай с ним што хош.

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