Профессор МФТИ арестован по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы до 12 июня арестовал Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене, сообщает РИА Новости.
Подробности не разглашаются. Заявленная статья предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Голубкину 69 лет, он профессор Московского физико-технического института (МФТИ), занимается проблематикой гиперзвуковых технологий, читает курс аэродинамики больших скоростей.
Адвокат Александр Тимошенко заявил, что вину его подзащитный не признает. Юрист также отметил, что в этом деле есть другие фигуранты.
В МФТИ заявили, что арестованный не участвовал в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
расстрелять перед зданием МФТИ на глазах у студентов.
Профессор занимается гиперзвуковыми технологиями, встречался с иностранцем, отдыхал в Турции, такого компромата более чем достаточно для госизмены сходу нужно 20 давать.
Мультики про зверят, а не про гиперзвук.
А заодно и в центробанке.
Так это или не так, судить невозможно. Все правоохранители настолько дискредитировали себя коррупцией, что дальше некуда. За палки и звезды на погонах они и святого привлекут. Главная их задача охрана проворовавшейся элиты и того, что ей наворовано. Основная зарубежная агентура страной управляет да бюджет пилит, а не наукой занимается