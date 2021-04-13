Профессор МФТИ арестован по подозрению в госизмене

18:17 13.04.2021

Лефортовский суд Москвы до 12 июня арестовал Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене, сообщает РИА Новости.

Подробности не разглашаются. Заявленная статья предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Голубкину 69 лет, он профессор Московского физико-технического института (МФТИ), занимается проблематикой гиперзвуковых технологий, читает курс аэродинамики больших скоростей.

Адвокат Александр Тимошенко заявил, что вину его подзащитный не признает. Юрист также отметил, что в этом деле есть другие фигуранты.

В МФТИ заявили, что арестованный не участвовал в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям.