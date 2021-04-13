Профессор МФТИ арестован по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы до 12 июня арестовал  Валерия Голубкина по обвинению в государственной измене, сообщает РИА Новости.

Подробности не разглашаются. Заявленная статья предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Голубкину 69 лет, он профессор Московского физико-технического института (МФТИ), занимается проблематикой гиперзвуковых технологий, читает курс аэродинамики больших скоростей.

Адвокат Александр Тимошенко заявил, что вину его подзащитный не признает. Юрист также отметил, что в этом деле есть другие фигуранты.

В МФТИ заявили, что арестованный не участвовал в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.04.2021, 01:42
    Гость: Чекист

    Профессор занимается гиперзвуковыми технологиями, встречался с иностранцем, отдыхал в Турции, такого компромата более чем достаточно для госизмены сходу нужно 20 давать.

  5. 13.04.2021, 23:45
    Гость: КУРС

    Так это или не так, судить невозможно. Все правоохранители настолько дискредитировали себя коррупцией, что дальше некуда. За палки и звезды на погонах они и святого привлекут. Главная их задача охрана проворовавшейся элиты и того, что ей наворовано. Основная зарубежная агентура страной управляет да бюджет пилит, а не наукой занимается

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