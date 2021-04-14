Ростуризм посоветовал менять путевки в Турцию или Танзанию на поездки по РФ
Купленные туры в Турцию или Танзанию, авиасообщение с которыми власти РФ официально остановили с 15 апреля, можно обменять на путевку по России. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.
«Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — заявили в ведомстве.
Ростуризм попросил туроператоров оказывать россиянам максимальное содействие, а самих туристов призвал по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки.
По информации Ассоциация туроператоров России (АТОР), на период заморозки авиасообщения с Турцией туры в эту страну забронировали 533 200 россиян, из которых больше 40% составляют семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров составила 32 млрд рублей.
В названную сумму не входят бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию из-за недоступности традиционного для себя ассортимента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
в Крым и на Кавказ - ни ногой.
Не зря египтяне лет 30 упирались, создавая свой туристический сервис.
Ничего похожего ни в Крыму, ни на Кавказе в ближайшие лет 20 не будет.
Не надо мечтать.
Чтобы стать в Египте простым уборщиком номеров в гостинице, нужно закончить специальное ПТУ.
каку слышу..."
Какую-такую "каку" имел ввиду поэт Исаковский? (с)
Куда поедем? Смотреть "Шалаш" или "Сарай"?
Давайте-ка,покажите гражданам пример и вперёд по России.
Хохлы лютуют у границ, пехоту собираются гнать за Урал, а вы все о бане.