Ростуризм посоветовал менять путевки в Турцию или Танзанию на поездки по РФ

© KM.RU, Кирилл Зыков

Купленные туры в Турцию или Танзанию, авиасообщение с которыми власти РФ официально остановили с 15 апреля, можно обменять на путевку по России. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

«Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — заявили в ведомстве.
Ростуризм попросил туроператоров оказывать россиянам максимальное содействие, а самих туристов призвал по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки.

По информации Ассоциация туроператоров России (АТОР), на период заморозки авиасообщения с Турцией туры в эту страну забронировали 533 200 россиян, из которых больше 40% составляют семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров составила 32 млрд рублей.

В названную сумму не входят бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию из-за недоступности традиционного для себя ассортимента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.04.2021, 22:26
    Гость: После Египта

    в Крым и на Кавказ - ни ногой.
    Не зря египтяне лет 30 упирались, создавая свой туристический сервис.
    Ничего похожего ни в Крыму, ни на Кавказе в ближайшие лет 20 не будет.
    Не надо мечтать.
    Чтобы стать в Египте простым уборщиком номеров в гостинице, нужно закончить специальное ПТУ.

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