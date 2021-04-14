Ростуризм посоветовал менять путевки в Турцию или Танзанию на поездки по РФ

12:24 14.04.2021

Купленные туры в Турцию или Танзанию, авиасообщение с которыми власти РФ официально остановили с 15 апреля, можно обменять на путевку по России. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

«Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию можно обменять на путешествие по России», — заявили в ведомстве.

Ростуризм попросил туроператоров оказывать россиянам максимальное содействие, а самих туристов призвал по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки.

По информации Ассоциация туроператоров России (АТОР), на период заморозки авиасообщения с Турцией туры в эту страну забронировали 533 200 россиян, из которых больше 40% составляют семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров составила 32 млрд рублей.

В названную сумму не входят бронирования средних и нишевых туроператоров, которые переключились на туры в Турцию из-за недоступности традиционного для себя ассортимента.