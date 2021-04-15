Рубль обвалился на сообщениях об угрозе санкций против госдолга России
На старте торгов в среду курс доллара вырос на 1,29 руб., до 77,16 руб.. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
На максимуме американская валюта поднималась до 77,5 руб. В данный момент курс опустился до 76,92 руб. Вместе с тем курс евро растет на 1,46% — до 92,4 .
Новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным американских СМИ, меры будут введены в ответ на предполагаемые «неправомерные действия» со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и предполагаемые попытки вмешательства в выборы.
По данным Reuters, в четверг, 15 апреля, могут быть озвучены финансовые ограничения, в том числе, расширение числа запретов в отношении банков США, торгующих российским госдолгом. Американские финансовые организации не смогут покупать гособлигации у Банка РФ, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.
Под новые американские санкции также попадут как физические, так и юридические лица: несколько россиян — должностных лиц в правительстве и разведке, а также десятки организаций, сообщили СМИ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ABCD, именно так оно и было сделано в начале 90-х, реформаторы на Запад - золото, Запад в РФ - оборудование и технологии производства десоветизированных рублей.
Какой был рывок производства, сколько новых рублей напечатали!
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Так что, пожалуйста, поаккуратнее с рекомендациями... Я тоже когла-то предлагал сэкономить на выборах и просто обьявить преза "всенародно выбранным монархом"... Так и предложение "И на это золото рублей напечатать" бабуся-космонавтка поддержит, опять заявив, что "оно исходит от простого народа!"
По отношению к рублю?! Ох... ох... ох, как интересно! Закусывай, крендель, закусывай нормальной едой, а не препаратами из госреестра!
Как бы бакс не "обвалился", рубль всегда умудряется обвалиться по отношению к обвалившемуся баксу!
Я бы на месте Думы осудил Жириновского, но не за расптие алкоголя в присутственном месте, а за возбуждение им у граждан напрасных иллюзий.
Я напоминаю про шампанское в зале заседаний в честь избрание Трампа.
на этот же рубль, а то и 2. Но тебе, мухе, будет нечего сказать. Главное сейчас кукарекнуть
с обеспечением денег золотом.