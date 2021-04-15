Рубль обвалился на сообщениях об угрозе санкций против госдолга России

11:23 15.04.2021

На старте торгов в среду курс доллара вырос на 1,29 руб., до 77,16 руб.. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На максимуме американская валюта поднималась до 77,5 руб. В данный момент курс опустился до 76,92 руб. Вместе с тем курс евро растет на 1,46% — до 92,4 .

Новые санкции США, о которых собирается объявить администрация президента Джо Байдена, будут направлены против суверенного долга России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным американских СМИ, меры будут введены в ответ на предполагаемые «неправомерные действия» со стороны России, в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и предполагаемые попытки вмешательства в выборы.

По данным Reuters, в четверг, 15 апреля, могут быть озвучены финансовые ограничения, в том числе, расширение числа запретов в отношении банков США, торгующих российским госдолгом. Американские финансовые организации не смогут покупать гособлигации у Банка РФ, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Под новые американские санкции также попадут как физические, так и юридические лица: несколько россиян — должностных лиц в правительстве и разведке, а также десятки организаций, сообщили СМИ.