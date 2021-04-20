Россия возобновит чартеры на курорты Египта
Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх снова появятся уже в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.
«Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено», — цитирует его «Интерфакс».
В то же время источник ТАСС в авиационных кругах отметил, что авиарейсы не будут открыты как минимум до конца майских праздников. «Конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет. По крайней мере до конца майских праздников авиасообщение с курортами Египта точно открыто не будет», — сказал собеседник.
Чартеры из России на курорты Египта не летают с ноября 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский лайнер — самолет A321 «Когалымавиа». На борту лайнера находились туристы, которые возвращались из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате трагедии погибли 224 пассажира.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А что, в Египте ситуация с ковид-19 лучше ? Или по фигу, главное Турции насолить ? А здоровье россиян на втором месте.
Быстрей бы
Мой любимый Египет))
11 раз там был)