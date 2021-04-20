Собянин предложил пожилым материальные стимулы за прививку от COVID-19

18:35 20.04.2021

Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве «начала ухудшаться», поэтому власти столицы намерены поддержать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила давать москвичам старше 60 лет, сделавшим прививку от COVID-19, скидки в магазинах, аптеках и т.д. Однако сам Собянин считает необходимым пойти дальше и дополнить систему скидок финансовой поддержкой.

«Думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — цитирует Собянина РБК.

Необходимые для финансирования такой программы средства, по словам мэра, могут быть собраны за счет пожертвований представителей «социально ответственного бизнеса», в том числе актива МТПП.