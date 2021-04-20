Собянин предложил пожилым материальные стимулы за прививку от COVID-19
Ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве «начала ухудшаться», поэтому власти столицы намерены поддержать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
По словам мэра, Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила давать москвичам старше 60 лет, сделавшим прививку от COVID-19, скидки в магазинах, аптеках и т.д. Однако сам Собянин считает необходимым пойти дальше и дополнить систему скидок финансовой поддержкой.
«Думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — цитирует Собянина РБК.
Необходимые для финансирования такой программы средства, по словам мэра, могут быть собраны за счет пожертвований представителей «социально ответственного бизнеса», в том числе актива МТПП.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это Советские Люди, помнят и жили в Советской стране.
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это в сша что-ли, или в британии?
как же вас сильно по голове "самое верное учение" ударио то..
в остальном почти верно.
пенсионные фонды Левые разворовали и профукали в 70е-80е.
денег тупо нет, зачем кормить этих нахлебников Общества, это асоциально, они же душат молодежь своими неуемными требованиями.
потому в интересах Общества, отправить этот выработанный рабочий скот на скотобойню пораньше.
Может быть вы правы,очень похоже на массовую апробацию.
Вы верите,что такой человек может предложить вам что-нибудь нужное и полезное,да ещё и приплатить за ЭТО? Я-нет. "Бойтесь данайцев,дары приносящих"(древняя мудрость).
Себе пусть вколет...
Материальные стимулы? Пенсионерам? Сначала их штрафовали за нарушение режима самоизоляции, отменили льготный проезд (нужно в поликлинику - плати по полной).