Россия не будет «хлопать дверью» в Совете Европы из-за Навального

Россия продолжит работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия там резолюции по делу Алексея Навального. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Однако мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести", - цитирует Слуцкого ТАСС. "Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", - добавил депутат.

"Россия не собирается реагировать на истеричные призывы и не приемлет диктата в отношении выполнения судебных вердиктов. Навальный не является ни политическим заключенным, ни узником совести, каким его пытаются представить на Западе. Навальный совершил экономическое преступление, нарушил условия условного наказания и по решению суда был помещен в исправительное учреждение", - подчеркнул Слуцкий.

В четверг ПАСЕ в своей резолюции призвала Россию отпустить Навального на свободу до начала июня и обеспечить должный уход за его здоровьем, пока он находится в колонии. За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против - 26. Еще 11 парламентариев воздержались.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.04.2021, 02:37
    Гость: КУРС . Место встречи

    Интересная мысль. А вдруг. Если судить по результатам его политике а отношении к России и народу за последние двадцать лет, то после ухода все может быть. Кто знает может и залечь.

  2. 23.04.2021, 02:03
    Гость: Парацельс

    Праильно!!
    Не для того Петр рубил окно в Европу, чтобы хлопать потом дверью!
    А для того, чтобы их сквозняком всех продуло.

  4. 22.04.2021, 22:30
    Гость: замечание вскользь

    Вопрос об участии в СЕ и особенно в ПАСЕ и не надо связывать с блогером. Более практичный: а на фига оно нужно, это участие? Чтобы т.н. "парламентарии" РФ поехали в Европу за казенный кошт? А им какой-нибудь придурок из какого-то соседнего государства в морду даст? Смысл то какой?

  5. 22.04.2021, 22:29
    Гость: Nordic

    Само собой -- в Страсбурге и Брюсселе жизнь повеселей, чем в Москве. Ругать проклятых еврогеев будем, а уезжать от них -- шиш.

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Приведение к присяге первокурсников
«Дагестанский прыжок» и его последствия
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
в госдуме налоговые декларации
Дворянство Путина: Родину депутатам проще любить из Испании
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба
Избранное
Пожары служат прикрытием для незаконных вырубок лесов в Сибири и на Дальнем Востоке
Накрутка Инстаграм: важность подписчиков и лайков сегодня
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке
Дмитрий Ревякин вспомнил о Владимире Маяковском в «Горбушке»
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Хлебница-помощник по дому, который действительно окупается
7 удивительных мест Италии
Что делает льняной гель настоящим хитом домашней красоты
«Коронавирусная эпопея приводит к тому, что процедура голосования утрачивает даже номинальную подконтрольность силам гражданского общества»
«Край наглости»: приписки врачами услуг — контрольный выстрел в бесплатную медицину
Российское кино стало угрозой национальной безопасности?