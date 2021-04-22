Россия не будет «хлопать дверью» в Совете Европы из-за Навального

21:14 22.04.2021

Россия продолжит работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после принятия там резолюции по делу Алексея Навального. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Однако мы также не собираемся идти на провокации и хлопать дверью в Совете Европы из-за кейса блогера. Слишком много чести", - цитирует Слуцкого ТАСС. "Пока не принято соответствующего решения руководства России в отношении членства в этой международной организации, мы будет упорно работать в ПАСЕ, как бы это ни было непросто", - добавил депутат.

"Россия не собирается реагировать на истеричные призывы и не приемлет диктата в отношении выполнения судебных вердиктов. Навальный не является ни политическим заключенным, ни узником совести, каким его пытаются представить на Западе. Навальный совершил экономическое преступление, нарушил условия условного наказания и по решению суда был помещен в исправительное учреждение", - подчеркнул Слуцкий.

В четверг ПАСЕ в своей резолюции призвала Россию отпустить Навального на свободу до начала июня и обеспечить должный уход за его здоровьем, пока он находится в колонии. За резолюцию проголосовали 105 депутатов, против - 26. Еще 11 парламентариев воздержались.