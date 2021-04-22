Минтруд рассматривает возможность продлить майские праздники

07:50 22.04.2021

Министерство труда рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.

Как отметил Котяков, в ведомстве рассматривается ряд предложений, в том числе направленные от депутатов. Однако никаких решений по данному вопросу пока нет.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя идею расширить майские праздники, предложил сделать это на постоянной основе за счет сокращения новогодних каникул.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.