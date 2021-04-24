Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов

13:17 24.04.2021

С вечера 24 апреля Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.

Ограничение будет действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма, сообщает РИА Новости.

Как отметили в Минобороны, все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

Госдеп США назвал закрытие районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель ведомства Нед Прайс обвинил Москву в "создании препятствий работе украинских портов в Азовском море".