Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов

© KM.RU, Святослав Князев

С вечера 24 апреля Россия закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря.

Ограничение будет действовать с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября. На это время будут закрыты участок акватории вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и небольшой участок около западной оконечности Крыма, сообщает РИА Новости.

Как отметили в Минобороны, все эти зоны расположены в пределах территориальных вод России, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.

Госдеп США назвал закрытие районов Черного моря "неспровоцированной эскалацией" со стороны России. Представитель ведомства Нед Прайс обвинил Москву в "создании препятствий работе украинских портов в Азовском море".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.04.2021, 21:08
    Гость: ВОТ ТАК .

    1)Одно дело территориальные воды и совсем другое международные .
    2)Любая страна может заявить на определённую акваторию моря для проведения морских учнии ,Россия заявила на определённое акваторию моря на устраивюшее её время 1месяц или 2-3 это её право как и любого государства ,другое дело если кому то это не по вкусу.

  3. 24.04.2021, 20:41
    Гость: look-у

    "Так и страны НАТО могут не нарушая законов закрыть некоторые зоны и проливы ",

    что, временами, и делает Великобритания, например!

    Интересно, а можно ли - за пределами 30-км зоны, находиться российским крейсерам возле Норфолка (штат Вирджиния)?

    Что бы сказали look-у американские СМИ, если бы он, look, вошёл бы туда (возле Норфолка) на своей яхте с пулемётом на баке (исключительно для отпугивания акул!) и российским флагом на флагштоке?

  4. 24.04.2021, 20:34
    Гость: Skeptik

    В США наступил библейский коммунизм
    Банкстеры создали за год из воздуха триллионы баксов
    На сайте Федерал резерв указано, что количество денег М1
    Увеличилось на 12 триллиона,
    что соответствует более чем 30 000 баксов на душу населения США!
    У банкстеров острова, яхты самолеты, прислуга
    и секс детишки для развлечения.
    Банкстерам работать не надо, они живут при коммунизме.
    Напечатали баксов, купили в РФ нефть, в Китае товары.
    Спекулянты также не бедствуют, кто соображает,
    переходя с одного активы в другой, живут припеваючи.
    Тяжелее всех приходится работягам в третьем мире.
    От созданного продута они имеют только одну десятую часть!
    А еше 100 лет тому назад платили только десятину!

  5. 24.04.2021, 18:16
    Гость: Красный

    Правильно сделали, что закрыли эти районы Черного моря. Их надо закрыть бессрочно. Нечего там от безделья мотаться всем этим иностранным судам вдоль нашего побережья. Пусть у себя там плавают. При нормальных, дружеских отношениях к нам можно было бы пускать, а раз таких отношений нет, то нечего им там делать.

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