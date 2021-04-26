Число рожденных в России детей снизилось почти на четверть за пять лет
За последние пять лет в России количество рожденных детей снизилось почти на четверть, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.
По ее словам, за последние пять лет число детского населения возрасло на 3,7%, однако число рожденных детей снизилось на 24,2%. Она заявила, что в России необходимо разработать формулу демографического роста.
"Когда мы выявим мотиваторы, которые нужны семье для того, чтобы родить следующего ребёнка, выявим эти причины, и поймём эти задачи, которые надо решать, мы получим формулировку, которая будет формулой роста нашей страны и конкретной семьи", - заключила Кузнецова.
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"По ее словам, за последние пять лет число детского населения возрасло на 3,7%, однако число рожденных детей снизилось на 24,2%". Это как ? Общая численность детского населения выросла, а рождаемость упала ? А одно другому не противоречит ?
противозачаточных выросло.
бороздят не Большой теантер, а евойные просторы.
есть еще дураки, которые рожают?
Она еще проще. Достаточно запретить аборты, и ввести налог на бездетность после 25. И налог на матерей одиночек. Ну и плюшек, за счет этих налогов - квартиру семьям с двумя детьми, и приличные пособия, начиная с беременности и заканчивая учебой.