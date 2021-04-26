Число рожденных в России детей снизилось почти на четверть за пять лет

12:45 26.04.2021

За последние пять лет в России количество рожденных детей снизилось почти на четверть, пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

По ее словам, за последние пять лет число детского населения возрасло на 3,7%, однако число рожденных детей снизилось на 24,2%. Она заявила, что в России необходимо разработать формулу демографического роста.

"Когда мы выявим мотиваторы, которые нужны семье для того, чтобы родить следующего ребёнка, выявим эти причины, и поймём эти задачи, которые надо решать, мы получим формулировку, которая будет формулой роста нашей страны и конкретной семьи", - заключила Кузнецова.