Российских школьников предложили обучать безопасному поведению в соцсетях

12:18 28.04.2021

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в школьную программу курс по безопасному поведению в социальных сетях. Соответствующее обращение направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, пишет RT.

По ее словам, в современных условыиях необходимо поднимать тему интернет-безопасности детей, так как многие из них легко становятся жертвами интернет-мошенников, а также вступают в группы, призывающие к противоправным действиям.

В связи с этим, современному ребенку необходимо знать правила безопасного поведения в Сети: какую информацию можно публиковать в социальных сетях, какую - нет, как реагировать на фейковые новости, предложения перевести деньги и прочее.

Разрабатывать соответствующую обучающую методику необходимо с участием специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов.

Ранее сообщалось, что специалисты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.