Российских школьников предложили обучать безопасному поведению в соцсетях

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести в школьную программу курс по безопасному поведению в социальных сетях. Соответствующее обращение направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, пишет RT.

По ее словам, в современных условыиях необходимо поднимать тему интернет-безопасности детей, так как многие из них легко становятся жертвами интернет-мошенников, а также вступают в группы, призывающие к противоправным действиям. 

В связи с этим, современному ребенку необходимо знать правила безопасного поведения в Сети: какую информацию можно публиковать в социальных сетях, какую - нет, как реагировать на фейковые новости, предложения перевести деньги и прочее. 

Разрабатывать соответствующую обучающую методику необходимо с участием специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов. 

Ранее сообщалось, что специалисты Минпросвещения и Общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.

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