Россия выслала дипломатов Словакии и стран Прибалтики

15:10 28.04.2021

Министерство иностранных дел России вызвало послов четырех государств и утром 28 апреля объявило им об ответных мерах на высылку российских дипломатов.

В частности, послам прибалтийских государств был заявлен решительный протест «в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников».

В течение семи дней Россию должны покинуть два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

В сообщении МИД РФ отмечается, что «Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России».

Также в МИД был вызван и посол Словакии, которому был заявлен «решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной persona non grata трех сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».

Персонами нон грата Москва объявила трех сотрудников посольства Словакии, которые должны покинуть страну до 5 мая.

Сообщения об этом опубликованы на сайте МИДа.