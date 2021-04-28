Россия выслала дипломатов Словакии и стран Прибалтики

Здание МИД РФ

Министерство иностранных дел России вызвало послов четырех государств и утром 28 апреля объявило им об ответных мерах на высылку российских дипломатов.

В частности, послам прибалтийских государств был заявлен решительный протест «в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников». 

В течение семи дней Россию должны покинуть два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

В сообщении МИД РФ отмечается, что «Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России».

Также в МИД был вызван и посол Словакии, которому был заявлен «решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной persona non grata трех сотрудников посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».

Персонами нон грата Москва объявила трех сотрудников посольства Словакии, которые должны покинуть страну до 5 мая.

Сообщения об этом опубликованы на сайте МИДа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.04.2021, 18:36
    Гость: Геоцентр

    Россия в знак солидарности с Чехией выслала дипломатов прибалтики и Словакии.

  3. 28.04.2021, 17:32
    Гость: o

    Неправильно это. Надо к каждому нашему добавлять по паре лимитрофских - и тогда высылать. Должен быть урок, а не ответ.

  4. 28.04.2021, 17:01
    Гость: Русский

    Отлично! Россияне ,в отличии от северокорейцев траву кушать не умеет,а этому надо учиться надо не одно поколение . Во весь рост перед россиянам встает вопрос- Голод -тетка, или не тетка? А решение этого вопроса прямо приводит к пониманию что когда приведший россиянина к голоду парень чистится ершиком за 5 средних пенсий-то его надо гнать в три шеи. Чтобы не загнуться с голоду.

  5. 28.04.2021, 16:47
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Не наш зеркальный ответ, а китайский ужесточенный, воодушевил Кремль, решивший взять его на вооружение и он шарахнул чехов подобно выстрелу из главного калибра.
    По воробью.
    А по американскому орлу?
    Слабо?
    Громкий пук всполошил бекасов прибалтийских болот и они, лежащие без сил от перетока грузов на Усть Лугу, молящие РФ о милости оставить им кусочек хлеба (читай наши СМИ), вдруг вздрыгнули и выслали эрэфских дипломатов. И что РФ? Вместо ожидаемого пука, достойного Зевса, пустила едва слышного шептуна-выслала по одному дипломату, испортив воздух на минуту.
    Красный линии!
    Красные Линии!!??
    Какие к чертям линии, когда все соседские синички начали долбить по темечку по примеру турецкого сорокопута.
    Можно дать по зубам отдельной Укре, можно даже отдельной Турции, что уж там говорить о чехах, словаках, прибалтийских чухонцах?
    Но что делать, когда они , потеряв страх нападают единой стаей под одобрительный клекот заокеанского орлана?
    Что то идет не так у нашего стратега всех времен.

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