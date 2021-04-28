Россиян предупредили о возможном росте цен на крупы

09:40 28.04.2021

Ретейлеры и поставщики предупредили о возможном повышении цен на крупы и, в частности, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что уведомления со стороны постовщиков о повышении отпускных оптовых цен начали поступать еще в феврале. Так они предупреждали о росте цен от 7,5% до 15% на гречневую крупу и от 3% до 5% - на овсяные хлопья.

По мнению экспертов издания, рост цен связан с неурожаем, нехваткой гречки на заводах, повышением стоимости упаковки и увеличивающимися поставками круп за границу.

В Минпромторге выразили обеспокоенность возможным ростом цен, попросив торговые сети предоставить подробную информацию о сложившейся ситуации.

По данным Минсельхоза, в 2021 году россиян ждет умеренное подорожание продуктов. Министерство подчеркнуло, что это стало возможным благодаря принятым правительством мерам, в частности временному установлению фиксированных розничных и отпускных цен на сахар и подсолнечное масло.