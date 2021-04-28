Россиян предупредили о возможном росте цен на крупы

Ретейлеры и поставщики предупредили о возможном повышении цен на крупы и, в частности, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. 

Отмечается, что уведомления со стороны постовщиков о повышении отпускных оптовых цен начали поступать еще в феврале. Так они предупреждали о росте цен от 7,5% до 15% на гречневую крупу и от 3% до 5% - на овсяные хлопья. 

По мнению экспертов издания, рост цен связан с неурожаем, нехваткой гречки на заводах, повышением стоимости упаковки и увеличивающимися поставками круп за границу. 

В Минпромторге выразили обеспокоенность возможным ростом цен, попросив торговые сети предоставить подробную информацию о сложившейся ситуации.

По данным Минсельхоза, в 2021 году россиян ждет умеренное подорожание продуктов. Министерство подчеркнуло, что это стало возможным благодаря принятым правительством мерам, в частности временному установлению фиксированных розничных и отпускных цен на сахар и подсолнечное масло.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.04.2021, 14:25
    Гость: Колбасникам

    Главное что Крым наш, жыдобандеры выбиты на ноль из денецкого аэропорта и строится гостинница с защитой от НАТО.

  5. 28.04.2021, 13:31
    Гость: Сибиряк

    Дорожать с этой властью будет бесконечно, неужели кому-то до сих пор не ясно?

Все комментарии (25)
Выбор читателей
«Смертельный удар по России»: Юрий Пронько раскрыл планы Кудрина и Хуснуллина
Планы Кудрина и Хуснуллина - «смертельный удар по России»
МИД Чехии поставил России ультиматум
Владимир Путин
Ритуальное послание Кремля россиянам: всё будет хорошо, держитесь!
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем! Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит
Избранное
Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть
Кинопремьера «Райя и последний дракон»: праздник общей беды
«Российская элита хотела верности от потенциальных сателлитов, но не готова была за эту верность платить»
Рождаемость, эгоизм и моральная отрава бытового неолиберализма
Лечебные и косметические свойства хмеля
На дне Керченского пролива найден парусник XIX века
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
«Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться образом жизни "среднего класса"»
Новорождённый: 19 советов для начинающих матерей
Джо Роган: Джонс — величайший боец в истории
Льняное масло для дерева: свойства, использование и применение