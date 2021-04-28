Некоторые регионы России продлят длинные майские выходные еще на день

© KM.RU, Алексей Белкин

Пять российских регионов приняли решение сделать 11 мая дополнительным выходным днем по случаю Радоницы. Этими субъектами стали: Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области.

В результате длинные майские выходные в этих регионах, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным с 1 по 10 мая, продлятся на день больше.
Помимо этого, в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным днем объявили 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам. В Крыму по этому же случаю выходным днем сделали 14 мая.

В большинстве упомянутых регионов в мае будет 17 выходных дней.

Удлинить выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что во время майских праздников россияне то уезжают из городов на общественном транспорте, то возвращаются обратно и подвергают себя риску заразиться COVID-19. Однако введение дополнительных выходных избавит россиян от необходимости таких перемещений и сделает эпидемиологический прогноз «более стабильным», убеждена глава ведомства.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.04.2021, 13:54
    Гость: stalker

    Первое. Научитесь с людьми общаться и перестаньте им тыкать. При личном общении я бы дал вам хороший урок. До конца жизни бы не забыли. Второе. А разве 11 часов 16 минут утра среды это не рабочее время ? Или вы в это время только пуп в постеле чешите ? Третье. Мое уточнение (где я работаю) адресовано для тех не понимающих, которые могут подумать, что я являюсь владельцем компании. Но вы даже до этого не поперли.

  2. 28.04.2021, 12:54
    Гость: Ну

    так ведь РФ настолько социальное государство, что все религии могут решать когда чем заниматься. Им то что, помолился и боги все дадут. Главное пляши и радуйся, жуй и пей... Жизнь такая праздная. А что делать бедным атеистам?

  3. 28.04.2021, 12:19
    Гость: Моя (где я работаю)

    11:16 рабочее время. Хорошо пошутил. И когда же ты работаешь??? Ты сутками здесь, " пахарь"

  5. 28.04.2021, 11:16
    Гость: stalker

    Продлят они. Практически все банки заявили уже о том, что они в эти дни будут работать. И многие коммерческие организации тоже. Моя (где я работаю) не исключение. Так что эти дни можно считать нерабочими только для бюджетников. Остальным пахать и пахать.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе
«Приглашение Зеленского Путину встретиться в Донбассе — это наглость космического масштаба»
Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
© KM.RU, Алексей Белкин
Путин разрешил народу: Пей, гуляй, однова живем! Не разъясняя, впрочем, кто этот сабантуй оплатит
Избранное
Manimal «Purgatorio»
Как выглядеть ухоженной всегда? Главное
«В реальности Байден и Харрис назначили на все ключевые должности представителей коррупционной группы Клинтон-Обамы»
«Власть пытается затыкать дыры тем, чем придется»: почему уборщица победила на выборах
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Что такое цемент: история, химия и промышленность
«Смятение и раздор в верхах, усиление внутриэлитной вражды – вот чего жаждет Запад, командируя Навального в нашу страну»
Топ 10 привычек здорового и успешного человека
«В США должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов»
Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема
Вся правда о чесноке