Некоторые регионы России продлят длинные майские выходные еще на день
Пять российских регионов приняли решение сделать 11 мая дополнительным выходным днем по случаю Радоницы. Этими субъектами стали: Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области.
В результате длинные майские выходные в этих регионах, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным с 1 по 10 мая, продлятся на день больше.
Помимо этого, в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным днем объявили 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам. В Крыму по этому же случаю выходным днем сделали 14 мая.
В большинстве упомянутых регионов в мае будет 17 выходных дней.
Удлинить выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что во время майских праздников россияне то уезжают из городов на общественном транспорте, то возвращаются обратно и подвергают себя риску заразиться COVID-19. Однако введение дополнительных выходных избавит россиян от необходимости таких перемещений и сделает эпидемиологический прогноз «более стабильным», убеждена глава ведомства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Первое. Научитесь с людьми общаться и перестаньте им тыкать. При личном общении я бы дал вам хороший урок. До конца жизни бы не забыли. Второе. А разве 11 часов 16 минут утра среды это не рабочее время ? Или вы в это время только пуп в постеле чешите ? Третье. Мое уточнение (где я работаю) адресовано для тех не понимающих, которые могут подумать, что я являюсь владельцем компании. Но вы даже до этого не поперли.
так ведь РФ настолько социальное государство, что все религии могут решать когда чем заниматься. Им то что, помолился и боги все дадут. Главное пляши и радуйся, жуй и пей... Жизнь такая праздная. А что делать бедным атеистам?
11:16 рабочее время. Хорошо пошутил. И когда же ты работаешь??? Ты сутками здесь, " пахарь"
Новое помешательство.
И опять заводилы - бесы, Путин согласен.
Продлят они. Практически все банки заявили уже о том, что они в эти дни будут работать. И многие коммерческие организации тоже. Моя (где я работаю) не исключение. Так что эти дни можно считать нерабочими только для бюджетников. Остальным пахать и пахать.