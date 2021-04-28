Некоторые регионы России продлят длинные майские выходные еще на день

10:53 28.04.2021

Пять российских регионов приняли решение сделать 11 мая дополнительным выходным днем по случаю Радоницы. Этими субъектами стали: Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области.

В результате длинные майские выходные в этих регионах, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным с 1 по 10 мая, продлятся на день больше.

Помимо этого, в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным днем объявили 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам. В Крыму по этому же случаю выходным днем сделали 14 мая.

В большинстве упомянутых регионов в мае будет 17 выходных дней.

Удлинить выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что во время майских праздников россияне то уезжают из городов на общественном транспорте, то возвращаются обратно и подвергают себя риску заразиться COVID-19. Однако введение дополнительных выходных избавит россиян от необходимости таких перемещений и сделает эпидемиологический прогноз «более стабильным», убеждена глава ведомства.