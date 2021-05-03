Что делать, если вы попали в неприятную ситуацию на дороге? Памятка автомобилисту

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К сожалению, экстраординарные дорожные ситуации встречаются сплошь и рядом.

 И бывают обстоятельства, от коих никто не застрахован, когда машины не могут передвигаться без посторонней помощи. Это усложняет жизнь не только виновникам ДТП, но и посторонним водителям. В данной ситуации может помочь эвакуация автомобилей в Реутове. Об этом наша следующая статья.

Что такое эвакуатор?

Эвакуатор – специализированная техника, принцип которой заключается в использовании подъемного механизма, который предназначен для передвижения и транспортировки автомобилей, попавших в ДТП, а также с мест, в которых не положена стоянка. Эвакуация ТС происходит благодаря трем вариантам: частичная, полная погрузка, а также буксировка.

Ситуации, где требуется помощь эвакуатора

1. Поломка ТС, при которой устранить ее невозможно самостоятельно;
2. ДТП, при котором машина попала в кювет и перевернулась;
3. Транспортировка специальной техники до места проведения строительных работ.

Преимущества услуг эвакуатора

Существует ряд плюсов использования услуг эвакуатора
1. Практически все компании, специализирующиеся на предоставлении услуг эвакуатора работают круглосуточно и осуществляют эвакуации в любом районе и месте.
2. Быстрое реаигирование на заявки по эвакуации;
3. Безопасность – самое главное, вы можете не бояться за свой автомобиль во время транспортировки
4. Работают в данной области узкоквалифицированные специалисты, которые в оперативном режиме помогут с образовавшийся проблемой, а конкретно - осуществить оперативный выезд эвакуаторов на место ДТП;
5. Экономия время;
6. При эвакуации компания дает гарантию, что во время транспортировки машина не повредится.
7. Возможность эвакуации всех видов транспорта с любыми проблемами – поврежденное авто или с заблокированными колесами;
Что делать в случае, если эвакуатор повредил авто для процедуре эвакуации?

Что делать если эвакуатор поцарапал машину?

Конечно, не стоит ломать копья и скандалить, лучше сразу позвонить в эвакуаторную службу для обсуждения деталей. Но вот основные правила, что категорически нельзя делать в данной ситуации:

1. Нельзя подписывать договоры и документы, если вы точно не уверены в том, что с авто при конечной погрузке все хорошо;
2. Если вы обнаружили царапину, вмятину или другой дефект, которого раньше не было, стоит сфотографировать данную проблему. При обнаружении, посмотрите, чтобы в акте было это зафиксировано.
3. Свидетели в этом случае очень помогут Вам. Ведь если отсутствуем вышесказанная запись в акте, необходимо заняться поиском свидетелей.
4. Любой имущественный вред подлежит компенсации виновному лицу.
 

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