Из музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» украли 400 экспонатов

16:20 5.05.2021

Из нового музея Вооружённых сил России, который расположен на территории храмового комплекса в парке "Патриот", были украдены 400 экспонатов. Ущерб от кражи составил около 12 миллионов рублей.

В полицию обратился заместитель директора филиала Владислав Педенко. Он рассказал, что перед открытием в их копилку передали 5000 экспонатов из главного музея Вооруженных сил РФ. Недавно администрация провела инвентаризацию, в наличии оказалось лишь 4600 экспонатов. Куда делись ещё 400 – неизвестно, пишет Телеграм-канал "База".

Среди похищенного – немецкие кресты, которые фашисты готовили к захвату Москвы, а также наградное оружие времен СССР, форма, фуражки .

По словам Педенко, музей строили в спешке – торопились к торжественному открытию, поэтому уже после того, как на объект завезли экспонаты, в окрестностях оставались посторонние люди – строители. Возможно, как считает директор, форма, фуражки, кресты и гвоздь, которым партизан Боснюк ранил фашиста, были украдены одним из них.