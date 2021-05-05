Из музея Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» украли 400 экспонатов
Из нового музея Вооружённых сил России, который расположен на территории храмового комплекса в парке "Патриот", были украдены 400 экспонатов. Ущерб от кражи составил около 12 миллионов рублей.
В полицию обратился заместитель директора филиала Владислав Педенко. Он рассказал, что перед открытием в их копилку передали 5000 экспонатов из главного музея Вооруженных сил РФ. Недавно администрация провела инвентаризацию, в наличии оказалось лишь 4600 экспонатов. Куда делись ещё 400 – неизвестно, пишет Телеграм-канал "База".
Среди похищенного – немецкие кресты, которые фашисты готовили к захвату Москвы, а также наградное оружие времен СССР, форма, фуражки .
По словам Педенко, музей строили в спешке – торопились к торжественному открытию, поэтому уже после того, как на объект завезли экспонаты, в окрестностях оставались посторонние люди – строители. Возможно, как считает директор, форма, фуражки, кресты и гвоздь, которым партизан Боснюк ранил фашиста, были украдены одним из них.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А,где посадки ..за халатность?!
А вы как хотели. Этот "храм" не более чем пропагандистский проект.
Власть упростила всё до уровня скотского восприятия.
Стырили даже легендарный гвоздь Пасюка, который в анекдотах эпохи СССР упоминался.
Однозначно это Правый сектор, под управлением Госдепа!
Эта кража говорит всего лишь о том, как к экспонатам на самом деле относятся сами музейщики. Как к хламу, которого не жалко. А строители или не строители просто подобрали бесхозный хлам. Наверняка и личной ответственности никакой не было.
символично.